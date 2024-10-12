Ветеран педагогического труда в Дубне отметила 90-летний юбилей

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Слова благодарности от имени губернатора Подмосковья и главы городского округа передал заместитель Николай Мадфес. Валентину Алексеевну также поздравили директор первый школы в Дубне, ее бывший ученик Александр Руденко, председатель Совета ветеранов Наталья Шувикова и представители Центра социального обслуживания и реабилитации.

Бывший ученик Александр Иванович с теплотой вспоминает те годы, в том числе поддержку Валентины Алексеевны.

«Как директор, я понимаю, насколько важен ежедневный труд учителя и какую значимую роль он играет в жизни каждого ребенка,» - отметил он.

Валентине Малышевой вручили цветы и памятные подарки от губернатора Московской области, администрации округа, управления социальной защиты, Совета ветеранов и Комплексного центра социального обслуживания.

Эти теплые слова и подарки стали символом признания не только личных достижений Валентины Алексеевны, но и всей профессии учителя.

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