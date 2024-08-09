Ветеран из Раменского отправил в зону СВО самодельную миниатюру танка Т-90

Владимир Павлович Метелев из микрорайона Холодово изготавливает миниатюрные модели боевых бронированных машин, при этом он подробно изучает историю каждой модели.

«Примерно год назад у меня появилась идея отправить одну из своих моделей, а именно наш танк Т-90, бойцам в зону СВО, но это непременно должны были быть танкисты. Ведь именно на таких машинах они сейчас защищают нашу страну. Я знал, что доставкой гуманитарной помощи в зону специальной военной операции занимаются волонтеры „Молодой гвардии „Единой России“, но не знал, как с ними связаться. В этом мне и помогла руководитель первичной ветеранской группы микрорайона Алла Петровская», - рассказывает Владимир Метелев.

Копию танка доставили бойцам. Волонтеры «Молодой Гвардии» привезли ответ от участников СВО - небольшую фигурку Чебурашки в шлеме. Владимир Павлович теперь носит ее с собой и надеется, что его миниатюра Т-90 принесет удачу на фронте.

Депутаты Совета депутатов Раменского городского округа на одном из заседаний вручили ветерану Владимиру Метелеву благодарственное письмо за проявленную гражданскую позицию.

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