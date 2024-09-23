23 сентября 2024, 16:05

Ветеран боевых действий из Дмитрова провел урок мужества в инженерной школе

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Член Дмитровского отделения ветеранов «Боевое братство» Вячеслав Елисеев — офицер спецподразделения. Он провел урок мужества для учеников 6 и 11 классов Инженерной школы.

Вячеслав Елисеев провел урок мужества на тему «Солдат войны не выбирает».

«Мы уверены, что эти уроки вдохновят детей на патриотизм, ответственность и уважение к истории своей родины. Благодарим Вячеслава Елисеева за его неравнодушие и готовность делиться своими знаниями и опытом!» - подвела итог урока директор школы Наталья Бражникова.

Вячеслав Васильевич, уйдя в отставку, продолжает вести активный образ жизни. Он встречается с молодежью и ветеранами, пишет и исполняет песни.

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Ветераны Дмитров
23 сентября 2024, 16:04
Лекцию о возведении Елисаветинского храма прочитали в Дмитрове
Дмитровское благочиние
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В Елисаветинском храмемитрополита Киевского Владимира Богоявленского, который освящал его в 1898 и был расстрелян большевиками в 1918 году.

В Елисаветинском храме , который располагается на территории Дмитровского кремля, прошел престольный праздник. Прихожанам прочитали лекцию и рассказали про митрополита Киевского Владимира Богоявленского, который освящал его в 1898 и был расстрелян большевиками в 1918 году.

Торжественное богослужение возглавил благочинный Дмитровского церковного округа протоиерей Афанасий Чорногуз. Ему помогали настоятель храма иерей Вадим Кульвановский и клирики Успенского кафедрального собора. Они провели литургию и крестный ход, а после благочинный поздравил прихожан.

Праздничная трапеза и лекция прошли при поддержке заместителя генерального директора по научной работе музея-заповедника «Дмитровский кремль» Романа Сунгурова. Настоятель храма иерей Вадим Кульвановский рассказал об истории святыни. Церковь построили по инициативе Елизаветы Семеновны Ляминой - владелицы фабрики Покровской мануфактуры в Яхроме.

«Традиционно в храме собираются многочисленные прихожане на праздничные богослужения и лекции, рассказывающие об истории православных праздников, а также сложных судьбах священнослужителей», - рассказал благочинный Дмитровского церковного округа протоиерей Афанасий Чорногуз.

Настоятель поведал об истории митрополита Владимира, который осветил церковь 26 сентября 1898 года в честь праведной Елисаветы - матери святого пророка, предтечи и крестителя Спасова Иоанна.

Прихожанам показали фильм о его биографии. Они узнали, что он был убит солдатами в Киево-Печерской Лавре в январе 1918 года.

Святыня стала тюремной церковью до 1925 года. Советские власти решили ее закрыть и переделать в клуб, потом - под склад.

Интерьер был полностью утрачен. Ее отреставрировали только в 2000-х годах, когда передали Русской Православной Церкви, а первое богослужение состоялось 18 сентября 2023 года.

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Праздники Дмитров
23 сентября 2024, 15:47
Пенсионеры из Люберец победили на областном турнире по шашкам и шахматам
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В городском округе Ступино провели областной турнир по русским шашкам и шахматам среди участников клуба «Активное долголетие». Пенсионеры из Люберец стали первыми в состязаниях. Всего за победу сражались 15 округов Подмосковья.

Спортсмены из Люберец завоевали первое место на областном лично-командном турнире по русским шашкам и шахматам среди участников губернаторского проекта «Активное долголетие». Соревнования прошли в Ступине.

Долголеты Ирина Храмцова и Виктор Евстигнеев представили Люберцы в турнире, они выступили за команду «Восток».

«Команда „Восток“ одержала победу в финальном этапе и заняла первое место. Поздравляем наших спортсменов-долголетов, желаем им дальнейших побед», - отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Более 13 тысяч жителей Люберец принимают участие в губернаторском проекте «Активное долголетие». Записаться в клуб можно по телефону: 8 (495) 554-61-21.

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Люберцы Пенсионеры
23 сентября 2024, 15:44
Подмосковье реализует еще 11 проектов по очистным сооружениям в 2025 году
Медиасток.рф
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Масштабная программа по модернизации и строительству комплексных очистных сооружений уже несколько лет реализуется в Подмосковье. В 2025 году планируется завершить еще 11 крупных проектов, о чем рассказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

«Еще в 2018 году Подмосковье начало проектирование приоритетных очистных сооружений, которые затем попали в федеральную программу „Оздоровление Волги“. К этому дню у нас 15 объектов модернизировано, что коснулось 350 тысяч жителей. Еще четыре объекта находятся в стадии завершения работ. Это очистные сооружения в Щелкове, Лыткарине, Солнечногорске и Коломне», - рассказал министр.

Щелковские очистные сооружения уже восемь месяцев находятся в стадии пусконаладки. Федеральный Росприроднадзор приступил к проверке качества сбросов - замечаний пока нет. Это самый крупный объект в Подмосковье, сдать который планируется до конца года.

По сооружениям в Лыткарине было отставание, но сроки сумели нагнать. Из красной зоны объект уже вывели.

В Солнечногорске полностью закуплено оборудование, но работы идут медленнее, чем нужно. По планам, очистные должны сдать в эксплуатацию до конца года, но есть риск срыва этого срока. По словам Велиховского, подрядчик в два раза увеличил количество рабочих, с 1 октября начнут уменьшать количество отстающих дней от графика.

Очистные в Коломне, напротив, могут сдать раньше срока. Уже в октябре здесь начнется пусконаладка.

Антон Велиховский сообщил, что в 2025 году планируется реализовать 11 проектов по очистным сооружениям в Подмосковье. Они будут находиться в населенных пунктах Апрелевка, Каринское, Чернецкое, Горки Ленинские, Кашира, Протекино, ВНИИССОК, Можайск, Тимохово, Звенигород, Молодежный. В 2026–2027 году в регионе построят еще девять крупных объектов.

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ЖКХ
23 сентября 2024, 14:31
Отопление в школах и детских садах Подмосковья включат с 29 сентября — Андрей Воробьев
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Отопление в школах, детских садах и медицинских центрах Подмосковья начнут включать в воскресенье, 29 сентября, рассказал губернатор Андрей Воробьев. В понедельник дети и пациенты придут в уже отопленные помещения.

«В воскресенье мы начинаем включать отопление в детских садах и школах», - сказал губернатор на заседании правительства.

Сейчас ночные температуры составляют 8-13 градусов, так сохранится до конца недели. Вскоре столбики термометров опустятся до 7-8.

С воскресенья ожидается около 13 днем и не более чем 10 ночью. Отталкиваясь от нормативов, принято решение о начале подачи отопления.

«Это достаточно чувствительная история, чтобы в понедельник уже было комфортно. В прошлом году дали тепло 27-го числа», - подчеркнул вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин.

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Школы Больницы Андрей Воробьев Отопление Детские сады

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