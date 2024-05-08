Ветеран Андрей Тишков провел урок мужества в школе № 5 в Лобне
В городском округе Лобня удаляется большое внимание патриотическому воспитанию молодежи и в школах регулярно проводятся уроки мужества. В школе № 5 такой урок провел ветеран боевых действий в Афганистане Андрей Николаевич Тишков.
Он является основателем Лобненского отделения «Боевого братства», руководителем благотворительного фонда «Обелиск» и Почетным гражданином города.
В ходе урока мужества Андрей Тишков рассказал учеником о подвиге советских людей в годы Великой Отечественной войны, о боях, проходивших на территории Лобни.
В конце мероприятия школьникам вручили памятные брошюры о боях на Лобненском рубеже.
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