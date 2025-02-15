15 февраля 2025, 17:50

Ветеран Афганской войны в Можайске получил награду спустя 17 лет

Читайте нас в: Google Новости

Офицер запаса и житель Можайска Сергей Васильевич Першин удостоен награды за заслуги в Афганской войне, спустя 17 лет после вывода советских войск из этой страны. В своей службе Сергей Васильевич занимался созданием минно-взрывных заграждений для защиты маршрутов и объектов, а также очищал территорию от взрывоопасных предметов после инцидента на складе боеприпасов под Кабулом.

Першин, который служил в первые два года конфликта, окончил Тюменское высшее военно-инженерное училище в июле 1979 года и был направлен в Новосибирск, в 228 мотострелковый полк. В январе 1980 года он оказался в Афганистане, где его взвод участвовал в первых боевых операциях.

Старший лейтенант Першин также принимал участие в знаменитой операции в Панджшерском ущелье, где его подразделение обеспечивало переправу через реку под огнем противника. После окончания войны Сергей и его сослуживцы неоднократно обращались в Министерство обороны с просьбой о наградах, но лишь спустя 10 лет они получили признание.

Сам Першин был награжден Орденом Красной Звезды только в 2006 году, когда награду ему вручал Министр Обороны России Сергей Иванов. Ветеран отметил важность признания заслуг участников войны и высказал мнение о необходимости установки памятника «Ветеранам боевых действий» в Можайске, чтобы почтить память всех, кто исполнял свой долг, включая тех, кто сейчас служит в специальной военной операции.

Афганистан Награды Ветераны Можайск
15 февраля 2025, 17:58
Глава Дубны Максим Тихомиров встретился с жителями улицы Карла Маркса
Читайте нас в: Google Новости
С наступлением вечера, когда рабочий день подходит к концу, в дворах города Дубна начинают собираться жители вместе с представителями администрации. На встречах обсуждаются планы по благоустройству, которые наглядно представлены на стендах. В этом году обновления коснутся практически всех аспектов дворовой инфраструктуры.

В частности, во дворе домов 29 и 31 на улице Карла Маркса будет заменен асфальт, включая подходы к подъездам. Здесь также установят парковые диваны со спинками, новые урны, современные фонари, а также создадут детскую площадку и зону для воркаута. В этих двух домах проживает более тысячи человек, и на встрече с жителями были обсуждены важные вопросы, такие как сохранение существующих парковок. Одной из просьб стало приведение в порядок зеленых насаждений: удаление опасных деревьев и обрезка разросшихся кустов.

Местные жители выражают благодарность команде главы Дубны за возможность общаться в таком формате, отмечая, что это способствует конструктивному диалогу и позволяет получать ответы на вопросы непосредственно от представителей власти. Глава Дубны Максим Тихомиров подчеркнул: «Мы взяли в работу текущие задачи и скоро вернемся, чтобы выполнить наказы жителей». Работы по благоустройству дворов планируется начать в конце весны.

Благоустройство Дубна
15 февраля 2025, 17:12
Совещание по мерам поддержки гражданских инициатив прошло в Лосино-Петровском
Читайте нас в: Google Новости
В центре объединения гражданских инициатив «Единые» прошла значимая встреча, в которой участвовали депутат Московской областной Думы Владимир Пекарев, председатель Совета депутатов городского округа Татьяна Голод, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Джеглав и руководитель некоммерческой организации «Комитет семей воинов Отечества» Светлана Алиферова.

Участники встречи обсудили важные проекты и инициативы НКО, направленные на помощь различным категориям граждан, нуждающимся в поддержке. В частности, внимание было уделено программам, ориентированным на поддержку семей с детьми, людей с ограниченными возможностями и пожилых граждан. Депутаты проявили заинтересованность в том, как они могут помочь в реализации этих инициатив через законодательные меры, чтобы более эффективно решать социальные проблемы и улучшать качество жизни граждан.

Также особое внимание было уделено патриотическому воспитанию молодежи. Обсуждались различные программы, которые помогут формировать активную гражданскую позицию среди подрастающего поколения, включая уроки мужества, волонтерские проекты и патриотические акции. Эти инициативы направлены на укрепление чувства гордости за свою страну и ее историю.

Встреча стала площадкой для обмена мнениями и совместного выработки решений, направленных на улучшение социальной ситуации в округе. Депутаты выразили готовность активно поддерживать НКО и сотрудничать для достижения общих целей. Это взаимодействие между депутатами и некоммерческими организациями должно способствовать более эффективному решению актуальных проблем жителей Лосино-Петровского и созданию условий для развития общества в целом.

«Эта встреча является важным шагом к укреплению сотрудничества между государственными структурами и некоммерческим сектором, что должно привести к улучшению качества жизни населения и повышению социальной ответственности среди молодежи», - отметила Светлана Алиферова.

Молодежь Депутаты Лосино-Петровский
15 февраля 2025, 14:19
Еще в 18 домах в Подольске капитально отремонтируют систему газоснабжения
Читайте нас в: Google Новости
Капитальные ремонты проведут в 18 многоквартирных домах. Всего в Подмосковье запланировано привести в порядок газоснабжение в 689 объектах.

В Климовске отремонтируют четыре дома: на Спортивном проезде, 1/14, на улице Ленина, 14а, Рощинской, 12 и Южном поселке, 35.

Замену внутридомового и внутриквартирного газового оборудования проводят по истечении установленных изготовителем сроков эксплуатации или сроков, установленных проектной документацией.

Узнать все адреса в Московской области можно на интерактивной карте Фонда капитального ремонта.

В рамках национального проекта планируется сформировать комплексную программу модернизации коммунальной инфраструктуры на 4,5 триллиона рублей, улучшить качество жилищных услуг для 20 миллионов человек к 2030 году, построить и реконструировать две тысячи объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки.

Подольск Нацпроекты
15 февраля 2025, 14:10
Концерт в поддержку участников СВО прошел в Подольске
Читайте нас в: Google Новости
На концерте в Доме культуры имени Лепсе выступила артистка Светлана Савинова из Курской области. Порядка 200 зрителей пришли поддержать участников СВО.

Светлана Савинова вдохновляет жителей принимать участие во флешмобе в поддержку курского приграничья и бойцов.

Концерт начался с песни «Ангелы наши» и продолжился исполнением авторских композиций и каверов. Светлана Савинова спела свою популярную мелодию «Курский соловей».

«Подольск всегда встречает тепло и радушно, а подольчане проявляют заботу и внимание. Самое главное, что мы сегодня сделаем - соберем необходимые средства для наших ребят, которые находятся на СВО», - отметила Савинова.

Все собранные средства с концерта направят на помощь семьям бойцов СВО, а также самим участникам спецоперации и вынужденным переселенцам.

Подольск Концерты

Новости по теме