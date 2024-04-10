Весеннюю школу вожатых открыли в Мытищах

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Школа вожатых - это возможность развить навыки в педагогическом направлении, обрести новые знакомства, работать в команде, получать полезные знания и углубиться в структуру работы с детьми разного возраста.

На открытии школы побывали 150 участников и гостей. Будущие вожатые из разных городских округов узнают о профессиональной этике, разберут педагогические ситуации и научатся работать с детьми.

После школы участники сдадут экзамены и получат свидетельство государственного образца о прохождении обучения.

Сейчас в школе вожатых обучается более 200 кандидатов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

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