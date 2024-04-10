Весенняя уборка началась на федеральных дорогах в Подмосковье

В Минтрансе Подмосковья отметили, что генеральная уборка проводится также на площадках отдыха и остановках общественного транспорта. Здесь красят автопавильоны и опоры дорожных знаков, приводят в порядок другие элементы.

Ведутся работы по очистке кюветов, водоотводных канав и водосбросов. В полосе отводы собирают мусор, появившийся после схода снега. Там, где нужно, восстанавливают размытые земляное полотно и насыпь.

Дорожники продолжают устранять дефекты и деформации, образовавшиеся на проезжей части. Уже использовано более 10 тысяч тонн литого асфальтобетона. В ближайшее время обновят разметку.

Порядка 1,3 тысячи подтоплений на участках дорог зафиксировали в Подмосковье в период паводков. Сейчас в регионе ведутся активные работы по их устранению и ремонту ям на дорогах. Ситуацию губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с руководящим составом регионального правительства и главами округов.

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