Весенняя уборка началась на федеральных дорогах в Подмосковье
Дорожники наводят порядок после зимы на федеральных дорогах, подведомственных «Центравтомагистрали». Идет мойка ограждений, светофоров, дорожных знаков и линий наружного освещения.
В Минтрансе Подмосковья отметили, что генеральная уборка проводится также на площадках отдыха и остановках общественного транспорта. Здесь красят автопавильоны и опоры дорожных знаков, приводят в порядок другие элементы.
Ведутся работы по очистке кюветов, водоотводных канав и водосбросов. В полосе отводы собирают мусор, появившийся после схода снега. Там, где нужно, восстанавливают размытые земляное полотно и насыпь.
Дорожники продолжают устранять дефекты и деформации, образовавшиеся на проезжей части. Уже использовано более 10 тысяч тонн литого асфальтобетона. В ближайшее время обновят разметку.
Порядка 1,3 тысячи подтоплений на участках дорог зафиксировали в Подмосковье в период паводков. Сейчас в регионе ведутся активные работы по их устранению и ремонту ям на дорогах. Ситуацию губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с руководящим составом регионального правительства и главами округов.
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