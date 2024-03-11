Весенний «Урок цифры» по тестированию программных продуктов начался в Подмосковье
Новый весенний «Урок цифры» пройдет в Московской области с 11 по 31 марта. На занятиях школьникам с 1 по 11 классы расскажут о многообразии профессий в IT-сфере, связанных с тестированием программных продуктов.
Урок включает обучающий видеоролик и интерактивный тренажер, с помощью которого ребята освоят важные навыки работы с цифровыми инструментами. Те, кто пройдут все тренажеры, получат доступ к секретной локации со специальной мини-игрой.
Онлайн-занятия по теме «Технологии тестирования» доступны на сайте проекта.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.
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