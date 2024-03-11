Весенний «Урок цифры» по тестированию программных продуктов начался в Подмосковье

Телефонные мошенники придумали новую схему обмана жителей, о чем предупредили в Мингосуправления Подмосковья. Злоумышленники создают в мессенджерах аккаунт с логотипом известного банка и звонят с него потенциальным жертвам.

Жителям внушают, что нужно срочно обновить мобильное банковское приложение и просят подождать звонка от якобы «технического специалиста», который поможет это сделать. Сообщник мошенника звонит по видеосвязи и объясняет это необходимостью идентификации клиента по биометрии. После этого просит включить режим демонстрации экрана и зайти в приложение банка.

Через трансляцию экрана киберпреступники видят в приложении номера карт клиента, суммы на счетах и успевают зафиксировать коды, которые приходят в СМС от банка для входа в приложение.

Важно помнить, что сотрудники банков не связываются с клиентами в мессенджерах. Кроме того, не нужно транслировать экран своего устройства любым незнакомым людям. Лучше прервать все подозрительные звонки без выполнения требований собеседника.

Мингосуправления Московской области рекомендует отправить своим родным памятку по цифровой безопасности «Доступно о телефонных мошенниках».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг.

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