Весенний субботник прошел в Белоозерском

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что акция «День добрых дел» пройдет в регионе 27 апреля.

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Коммунальные службы в первую очередь убирают дворовые территории и приводят в порядок детские площадки. Порядка двух КАМАЗов мусора вывезли с Комсомольской улицы. На улице 50 лет Октября собрали еще около 40 мешков с прошлогодней листвой.

«Это наша территория, наш район, наша земля. Мы здесь работаем и живем. Почему бы своим примером ни показать жителям, что это наше общее дело», - сказал главный инженер «Белоозерского ЖКХ» Андрей Поздняков.

Еще два субботника проведут в муниципалитете 20 и 27 апреля. Присоединиться к наведению порядка в своем дворе может каждый. О месте и времени проведения субботников можно узнать в чатах коммунальных служб и на официальном сайте администрации городского округа Воскресенск.