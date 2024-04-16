Весенний осмотр автобусов и электричек проведут в Подмосковье

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«В Подмосковье полным ходом идет ежегодная подготовка общественного транспорта к летнему сезону. В этом году специалисты проведут осмотр более восьми тысяч автобусов всех классов и около 480 электропоездов», - рассказал заместитель председателя правительства Московской области Алексей Гержик.

Специалисты проверят кондиционеры и электрооборудование, работу фар и исправность стеклоочистителей. Повышенное внимание уделят тормозной и пневматической системам автобусов.

У электропоездов проверят состояние колесных пар, электрооборудования, работу вентиляционных установок и другое.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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