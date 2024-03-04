04 марта 2024, 16:14

«Весеннее половодье ожидается выше нормы». Глава Подмосковья рассказал о мерах по подготовке к паводкам

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Рекордное количество снега вновь выпало в Подмосковье. Есть риски паводка, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Все русла рек и находящиеся в низине населенные пункты попадают в первоочередную зону контроля.

По его словам, было бы преувеличением сказать, что во всех населенных пунктах есть ливневая канализация.

«А значит, должны быть проактивные предупредительные мероприятия. Там, где традиционно подтапливается, снег за выходные вывозится», - подчеркнул Андрей Воробьев.

Начальник управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин сообщил, что, с учетом прогнозов, складывается обстановка, которая будет соответствовать 2012 и 2013 годам.

«Велика вероятность подтопления участков местности 226 населенных пунктов, наиболее сложная паводковая обстановка может сложиться в Дубне, Истре, Одинцове и Луховицах», - сказал он.

«Первым вопросом - паводок. Мы все видим угрозу подтопления. Полномочный представитель президента также проводит по этому поводу совещание. У нас есть традиционно уязвимые территории, прежде всего - Луховицы», - сказал губернатор.

Министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов уточнил, что высота снежного покрова на сегодняшний день - 75 сантиметров при норме 25 сантиметров.

«Запас воды в снеге - 127 миллиметров при норме 62 миллиметра. Весеннее половодье ожидается выше нормы», - предупредил он.

Основной риск наблюдается на реках в Серпухове, Кашире, Коломне, Луховицах, Клязьме и Орехово-Зуеве. Вскрытие льда ожидается во второй половине марта.

В основную зону контроля попадают три направления: выход из берегов больших и малых рек, подтопление СНТ и паводок на дорогах.

«Существует риск подтопления 6,5 тысячи жилых домов, 73 участков дорог и 38 городских округов, где мы ожидаем высокое половодье», - сказал Тихон Фирсов.

Во всех городских округах проводят установку вешек, чтобы контролировать уровень подъема воды. Немаловажная задача - обследование гидротехнических сооружений.

«В Подмосковье их около 500. И них 70% в случае повреждения не повлекут ущерба. Но есть 30 ГТС, которые подлежат контролю. До 15 марта 500 ГТС нам необходимо обследовать, чтобы понимать, какие мероприятия нужны, если поднятие уровня воды будет критичным», - объяснил министр.

Совместно с МЧС предварительно обследуют СНТ, где в прошлом году произошли наибольшие подтопления. Вместе с тем Министерство транспорта Подмосковья подготовит спецтехнику для откачки воды, расчистки кюветов, вывоза снега, создания укрепительных сооружений. Срок - с 1 марта по 1 апреля.

Уже наладили оперативную связь с транспортными перевозчиками для оперативного реагирования в случаях подтопления. Определены пути объезда, проработана возможность быстро находить альтернативные маршруты.

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Как готовятся к паводкам?

Паводки Андрей Воробьев Дороги Погода
04 марта 2024, 16:10
Промышленное производство выросло более чем на 15% в Подмосковье в январе
Пресс-служба Мининвеста МО
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Рост промышленного производства в Подмосковье в январе достиг 15,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщила заместитель председатель правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«В секторе обрабатывающей промышленности рост традиционно оказался еще боле высоким - 17,3%», - подчеркнула Зиновьева.

По ее словам, рост наблюдается в таких отраслях, как: производство компьютеров, электроники и оптики. Также высокие темпы развития демонстрирует производство транспорта, резиновых и пластмассовых изделий.

Лидером роста в январе 2024 года в Московской области стал сектор производства кожи - предприятия, занятые в этой сфере, показали почти двукратный рост на уровне 91,4%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности помощи бизнесу.

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Инвестиции Промышленность
04 марта 2024, 16:06
Шесть проектов представили на голосование по инициативному бюджетированию в Лобне
Unsplash
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Голосование за проекты инициативного бюджетирования началось на портале «Добродел». Жители и депутаты Лобни представили в этом году шесть проектов в разных сферах.

Инициативное бюджетирование позволяет жителям Подмосковья реализовывать наиболее востребованные проекты. Механизм работает с 2019 года за счет бюджетных средств.

В этом году среди предложений горожан: пошив военной парадной формы для кадетских классов в школе № 3; реконструкция детской спортивной площадки в школе № 10; установка видеонаблюдения в Доме культуры «Красная Поляна»; приобретение сценических костюмов для творческого коллектива «Вокальная студия Абабковой» в Доме культуры «Красная Поляна»; закупка трактора для нужд Управления по работе с территориями; обновление офисной техники в комитете по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Лобни.

Голосование продлится до 10 марта. Проголосовать можно за любое количество проектов, но только один раз за каждый. Ознакомиться с проектами можно по ссылкам.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня
04 марта 2024, 15:41
Первенство ЦФО по авиамодельному спорту прошло в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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На кордодроме дома юных техников «Интеграл» в Химках прошло первенство Центрального федерального округа по авиамодельному спорту в классе F-2D «Воздушный бой». Участие приняли 26 экипажей из Химок, Москвы, Наро-Фоминска, Павловского Посада и других городов.

В результате соревнований среди младших участников победу одержал воспитанник дома юных техников «Интеграл» Дмитрий Алмазов, второе место занял Евгений Бровков из Химок, а третье - Владимир Яркин из Москвы. В старшей возрастной группе победителями стали Никита Безносик и Давид Абрамов, серебряные медали получили Филипп Мельников и Михаил Тароватов, бронза досталась Константину Кошеву и Даниилу Кривенко. В итоге командный зачет выиграл дом юных техников «Интеграл».

Главным судьей мероприятия выступил Игорь Витальевич Трифонов, заслуженный мастер спорта России и вице-президент федерации авиамодельного спорта России.

«Воздушный бой» является одной из наиболее захватывающих дисциплин авиамодельного спорта, где участники управляют моделями самолетов на больших скоростях, стараясь отрезать ленту с модели противника при помощи тонких металлических тросов.

Соревнования провели в память о выдающемся авиационном конструкторе Лавочкине при поддержке федерации авиамодельного спорта России.

Дом юных техников «Интеграл» представляет собой выдающееся место для обучения молодежи авиамоделированию и другим техническим наукам. Ранее здесь уже проводилось первенство Московской области по авиамоделированию в трех классах моделей: F-2А (скоростные модели), F-2B (пилотажные модели) и F-4B (точные копии реальных самолетов).

Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Химки
04 марта 2024, 15:40
Гонки на собачьих упряжках прошли в Ступине
Андрей Семибратов
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Соревнования на собачьих упряжках «Аврора Бореалис» прошли в Ступине. В соревнованиях приняли участие более 60 спортсменов из Москвы, Московской, Калужской, Тульской и Рязанской областей.

«Сегодня у нас большой праздник зимних видов ездового спорта. Участники - это люди, которые просто любят ездовой спорт и своих собак», - сказала главный судья соревнований Ольга Зуйкова.

Дарья Старостина управляла упряжкой из четырех собак. Ведущие - Лада и Веста.

«Девочки сами по себе очень смышленые. Хорошо ориентируются по местности и слушаются каюра. Прекрасно понимают, что скоро у них старт», - рассказала спортсменка.

Александру Соколину из Москвы всего семь лет. Он приехал на соревнования впервые. Выступает в дисциплине «скиджоринг» на специальной детской трассе в 600 метров. Более опытные спортсмены соревновались на дистанциях в 1,5, три и пять километров.

В начале февраля губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и комплекс с искусственным льдом в Домодедове. А 28 февраля ФОК с ледовой ареной открылся в Волоколамске.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Ступино

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