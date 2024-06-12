12 июня 2024, 16:32

Весь туристический потенциал. Места отдыха в Подмосковье показали на форуме «Путешествуй!»

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В День России на форуме «Путешествуй!» на ВДНХ открылся мультимедийный стенд Московской области. Его посетил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Московская область - один из лидеров национального туристического рейтинга. В 2023 году регион посетили более 23 миллионов человек. Многих путешественников привлекает культурно-развлекательная программа. В 2024 году уже состоялись традиционные проекты «Мелиховская весна», «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ», проходят концерты и представления в рамках фестивалей «Город танцует в парках» и «Мотофристайл». Впереди - фестиваль Чайковского в Клину, «Джазовые сезоны» в музее-заповеднике «Горки Ленинские», «Достоевский» в Зарайске, «Учитель и ученики» в Ногинске.

Запуск программы «Лето в Подмосковье» уже стало традицией. Помимо музыкальных, литературных и театральных событий, туристов ждут комфортные места отдыха: отели, глэмпинги, пляжи, парки.

«На нашем стенде в рамках форума „Путешествуй!“ мы показываем весь туристический потенциал Московской области: что можно посетить, куда поехать. Все эти объекты также представлены на главном туристическом портале Подмосковья», - рассказал министр культуры и туризма региона Василий Кузнецов.

В центре экспозиции - медиакуб, презентующий туристические маршруты и места для досуга на лето в формате 3D. Рядом расставлены шезлонги, плетеная мебель и сапборды, создающие атмосферу уюта и пляжного отдыха.

«Нам есть чем похвастаться - каждый год туристический поток в Подмосковье растет и сейчас уже достигает свыше 20 миллионов человек в год. И каждый турист для нас очень важен», - подчеркнул первый зампред правительства Московской области Илья Бронштейн.

Он выразил Чернышенко благодарность за поддержку, которую федеральное правительство оказывает Московской области. Бронштейн напомнил, что в регионе действует большая программа субсидирования по развитию глэмпингов. Это означает, что Подмосковье привлекает еще больше туристов.

На протяжении всей работы форума на стенде будут представлены экскурсионные программы от муниципалитетов Московской области. К примеру, в День России посетителям рассказали про Коломну, среди них разыграли экскурсии и сувениры с помощью трамвайных билетиков.

«Мы сегодня вспомнили, как считается счастливый билет. Потому что у нас в городе трамвая нет, а в Коломне он еще ходит. Было очень интересно принять участие во всех активностях», - поделилась посетительница Елена из Фрязина.

Четвертый российский туристический форум «Путешествуй!» проходит на ВДНХ с 12 по 16 июня в рамках выставки-форума «Россия». Организаторы подготовили насыщенную деловую и развлекательную программы.

А на стенде Подмосковья в 75-м павильоне ВДНХ к Дню России устроили тематические мастер-классы и викторины.

Кроме того, на сайте выставки идет голосование за лучший стенд. Поддержать свой регион можно, зарегистрировавшись на портале , выбрав на карте, например, Московскую область , отметив галочками номинации и нажав «Проголосовать».

Отдых Путешествия Коломна Туризм Фестивали ВДНХ Парки Выставка-форум «Россия»
12 июня 2024, 16:34
Движение на съездах развязки ЦКАД И М-4 «Дон» перекроют 13 июня
Госкомпания «Автодор»
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Движение транспорта на съездах развязки ЦКАД И М-4 «Дон» перекроют 13 июня. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на компанию «Автодор».

Как пояснили в ведомстве, автомобильное движение ограничат из-за работ по устройству фундамента шумозащитных экранов на съездах транспортной развязки. 13 июня с 07:00 до 19:00 будет перекрыто движение на съезде № 1 на М4-Дон в сторону Москвы.

В Минтрансе Подмосковья призвали водителей планировать свои поездки заранее с учетом изменений.

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Работа ЦКАД Москва
12 июня 2024, 14:20
Более 10 тысяч гектаров земли расчистили от борщевика в Подмосковье с начала сезона
Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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Масштабные работы по ликвидации борщевика продолжаются в Подмосковье. Специалисты выкапывают корни ядовитого сорняка, косят стебли обрабатывают и территории химическими препаратами

«На сегодняшний день в рамках первого этапа обработано более 10,6 тысяч гектаров земли, что составляет 44% от общего плана, - рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Лидерами по обработке территорий стали Клин, Талдом и Егорьевск.

Сообщить о случаях произрастания борщевика Сосновского можно на сайте «Добродел».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Клин Сельское хозяйство Добродел Егорьевск
12 июня 2024, 13:33
Регбисты из Ногинска выиграли серебро на всероссийских соревнованиях
Федерация регби России
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Команда спортсменов из Ногинска заняла второе место на всероссийских соревнованиях по регби. Турнир прошел среди мальчиков до 15 лет.

Как сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, в четвертьфинале коллектив ногинской спортивной школы олимпийского резерва победил юных спортсменов Московской академии регби «Зеленоград» со счетом 0:19.

В финале регбисты из Подмосковья встретились с клубом «Приморец Олимпийские-Надежды» из Санкт-Петербурга. И снова победа - регбисты из Ногинска выиграли со счетом 17:15.

В матче за главный трофей команда сражалась со спортсменами ЦСКА из Москвы. Команда из Подмосковья уступила армейцам со счетом 0:5 и заняла второе место.

Всероссийские соревнования по регби прошли с 8 по 11 июня в Зеленограде на стадионе «Московской академии регби».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Регби
12 июня 2024, 13:27
Концерт в честь Дня России прошел в школе «Лига первых» в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В школе «Лига первых» городского округа Химки состоялась церемония, посвященная началу работы первой смены детского лагеря «Лето». Почти 200 учащихся приняли участие в торжественном патриотическом концерте в честь Дня России.

Для детей подготовили конкурсную программу, включающую проверку знаний основных символов страны - флага, герба и гимна, а также они смогли проявить себя в исполнении народных танцев и песен на сцене учебного заведения.

Муниципальный депутат Юлия Ишкова подчеркнула, что в Химках уделяется особое внимание патриотическому воспитанию молодежи. Еженедельно школьники участвуют в тематических линейках, поднимая государственный флаг России и исполняя гимн страны вместе с учителями.

Руководитель лагеря «Лето» при школе «Лига первых» Анастасия Уголькова рассказала, что в этом году каждый день в лагере будет иметь свою тему и особенности. В программе - праздники, различные развлекательные и образовательные мероприятия, а также спортивные соревнования.

Напомним, что лагерь является крупнейшим в Химках, предоставляя местным школьникам трехразовое питание, оздоровительные процедуры и секции. В нем планируется пребывание более 150 ребят из 10 школ до его закрытия 9 июля.

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Праздники Химки Россия Школьники

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