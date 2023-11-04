04 ноября 2023, 15:27

«Весь колорит Московской области». Андрей Воробьев — о стенде Подмосковья на выставке «Россия»

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Стенд Подмосковья на выставке-форуме «Россия» позволит посетителям совершить виртуальное путешествие по значимым местам региона. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

«Мы очень хотели передать на нашем стенде весь колорит Московской области. Сделали его интерактивным: 3D-путешествия по значимым местам региона, паблик-токи с людьми культуры, спорта, бизнеса, а главное - игровая зона», - подчеркнул губернатор.

Андрей Воробьев сравнил стенд с интерактивным пультом, с помощью которого можно управлять Подмосковьем. Различные вопросы в регионе решают с помощью «Добродела».

Глава Московской области пригласил всех посетить павильон № 75 на ВДНХ. По его словам, выставка наглядно демонстрирует единство страны.

«Сила в том, чтобы оставаться сплоченными и вместе двигаться вперед - для процветания и развития страны и каждого ее гражданина», - добавил Андрей Воробьев.

Перед открытием выставки у стенда Подмосковья побывал корреспондент «360» Александр Молочко. Он показал, что ждет посетителей на мероприятии, которое продлится до 12 апреля 2024 года.

Андрей Воробьев ВДНХ Выставка-форум «Россия»
04 ноября 2023, 15:10
Пенсионерке из Пограничного бесплатно установили газовую плиту
Pxhere
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Ветерану труда Валентине Гомозовой в поселке Пограничный городского округа Серпухов бесплатно установили газовую плиту. Старая техника отслужила более 20 лет, и у 79-летней пенсионерки были трудности в ее использовании.

Сначала социальные работники оценили хозяйство пенсионерки, а затем к решению вопроса подключились депутат Мособлдумы Татьяна Карзубова и директор Центра поддержки участников СВО и их семей Лидия Халачева - сын Гомозовой находится в зоне спецоперации.

Плиту выбирала пожилая женщина, ей было важно, чтобы техника была невысокой и простой в использовании. Пенсионерка поблагодарила за помощь Карзубову и Халачеву.

«Она новая <…> так что у меня трудностей с ней никаких нету. <…> Все как надо», - поделилась Гомозова.

Ранее свыше 400 пенсионеров Дмитровского округа получили бесплатные наборы овощей. Морковь, свеклу, картофель и капусту доставили малообеспеченным пожилым людям.

Пенсионеры Серпухов
04 ноября 2023, 14:47
Первый в Подмосковье завод по переработке ТКО в энергию откроют в Воскресенске
РИА «Новости»
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Первый в Московской области завод по переработке мусора в электроэнергию начнет работать в городском округе Воскресенск в марте–апреле 2024 года. Об этом ТАСС рассказала зампред правительства Виктория Абрамченко.

Первый в Московской области завод по переработке мусора в электроэнергию начнет работать в городском округе Воскресенск в марте–апреле 2024 года. Об этом ТАСС рассказала зампред правительства Виктория Абрамченко.

По ее словам, во второй половине года в регионе появятся еще три таких завода, а к концу 2025-го подобное предприятие заработает в Казани.

«Вчера я посетила подмосковный завод в Свистягине. Данный комплекс мы будем запускать ориентировочно в марте–апреле следующего года», - сообщила Абрамченко.

Она добавила, что на воскресенском заводе разместится уникальное российское оборудование - от турбины до фильтров по улавливанию твердых частиц. Это будет один из самых современных комплексов по мировым оценкам.

Зампред правительства напомнила, что для властей важно добиться сокращения захоронения отходов вдвое. Этого можно добиться либо через материальную утилизацию (извлечение полезных фракций), или - более сложно - через энергетическую. Абрамченко отметила, что необходимо взвешенно подойти к строительству новых объектов в этой сфере, оценив мнение жителей и возможности энергетического рынка.

Заводы Воскресенск Мусор
04 ноября 2023, 12:14
Жители Лобни посетили ВЗУ в Красной Поляне и попробовали воду на вкус
Unsplash
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Жители микрорайона Красная Поляна в Лобне вместе со специалистами городской администрации посетили водозаборный узел и проверили механизмы очищения питьевой воды. Лобненцы смогли посмотреть на процесс обработки и попробовать воду на вкус.

«Здесь вода чистая, вкусная. Воду очищают, не спорю», - отметила жительница Лобни Мария Давыденко.

Начальник участка водозаборных узлов Сергей Виноградов рассказал, что специалисты стараются часто менять фильтры в станции обезжелезивания, чтобы не допускать образование осадка. По его словам, вода в регионе жесткая, но чистая и качественная.

«Вроде неплохо. Нормально. Хорошая вода. Налет на чайнике есть, а так в принципе мы вот пьем из-под крана», - добавила жительница Красной Поляны Яна Афонина.

Городские власти модернизируют в Лобне пять водозаборных узлов. Благодаря губернаторской программе «Чистая вода» на ВЗУ, которым уже более 60 лет, установили новейшее оборудование, которое в автоматическом режиме эффективно избавляет воду от примесей.

Ранее в городском округе Солнечногорск продолжилось строительство очистных сооружений. Новый объект будет очищать воду с помощью новейших технологий очистки и обработки.

ЖКХ Лобня
03 ноября 2023, 21:49
Финал конкурса «Моя классная — самая классная!» прошел в Воскресенске
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Финал муниципального конкурса профессионального мастерства «Моя классная — самая классная!» прошел в Воскресенске. Победителям вручили традиционные призы — самовары с тульскими пряниками.

Призеры получили дипломы, цветы, а также традиционные подарки - тульские пряники и самовары.

Первое место в конкурсе профессионалов заняла учитель английского языка, классный руководитель восьмого класса школы № 9 Наталья Клочкова.

Второе место присудили учителю географии и классному руководителю восьмого класса в школе № 2 Марии Смарченковой. На третьей строчке оказалась учитель начальных классов школы «Наши традиции» Мария Беспалова.

Школы Учителя Воскресенск

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