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«Мы очень хотели передать на нашем стенде весь колорит Московской области. Сделали его интерактивным: 3D-путешествия по значимым местам региона, паблик-токи с людьми культуры, спорта, бизнеса, а главное - игровая зона», - подчеркнул губернатор.

Андрей Воробьев сравнил стенд с интерактивным пультом, с помощью которого можно управлять Подмосковьем. Различные вопросы в регионе решают с помощью «Добродела».

Глава Московской области пригласил всех посетить павильон № 75 на ВДНХ. По его словам, выставка наглядно демонстрирует единство страны.

«Сила в том, чтобы оставаться сплоченными и вместе двигаться вперед - для процветания и развития страны и каждого ее гражданина», - добавил Андрей Воробьев.

Перед открытием выставки у стенда Подмосковья побывал корреспондент «360» Александр Молочко. Он показал, что ждет посетителей на мероприятии, которое продлится до 12 апреля 2024 года.