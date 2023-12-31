«Верим в лучшее». Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с наступающим Новым годом

Уходящий год проверял россиян на прочность, но самое главное - он сплотил людей, как никогда прежде, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. В видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале , он поздравил жителей региона и всех россиян с наступающим Новым годом.

«Особенно хочется поздравить тех, кто сейчас находится на передовой, вдали от своих близких. Парни, мы все ждем вас дома здоровыми и верим в лучшее», - сказал глава Подмосковья.

Воробьев пожелал всем счастья в Новом году и новых достижений, мира, уверенности и радости.

«Мы в своей работе часто опираемся на простую формулу - дела должны говорить за нас. Пусть 2024 станет для каждого годом добрых, честных, смелых дел», - заключил губернатор.

Заместитель председателя правительства - министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов также поздравил жителей региона с Новым годом и Рождеством. Он пожелал здоровья, жизненных сил, новых побед и достижений.