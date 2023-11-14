14 ноября 2023, 17:40

Вентиляционное оборудование начнут производить в Балашихе

Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
Читайте нас в: Google Новости

Компания «ГалВент» начнет работать в Балашихе. Крупнейший производитель вентиляционного оборудования получил участок земли в Подмосковье на льготных условиях.

На фабрике используют автоматическое производство. Это единственное предприятие по изготовлению систем вентиляции, которое использует такое оборудование.

На предприятии установят современное оборудование. Компания будет выпускать фильтры, глушители шума и воздуходувы.

После открытия производства в Балашихе появится почти 500 новых рабочих мест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки предпринимателей в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Балашиха Импортозамещение
14 ноября 2023, 18:12
Лучшие специалисты по работе с молодежью в Подмосковье получат денежное вознаграждение
Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Финал конкурса «Лучший по профессии» прошел в Подмосковье 10 ноября. Свое мастерство и навыки демонстрировали сотрудники в сфере работы с молодежью.

«В Подмосковье живут более двух миллионов молодых людей, они разного возраста. У них разные интересы и запросы, разные увлечения и потребности, поэтому работа с молодежью - непростое ремесло, каждого надо услышать, каждому нужно дать возможность для развития и реализации именно в той сфере, той плоскости, в которой молодой человек или девушка нуждаются», - отметила руководитель молодежной политики региона, министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

В этом году жюри выберет шесть победителей в двух номинациях. Общий призовой фонд составляет 500 тысяч рублей. Всего на конкурс подали 52 заявки: из них 11 - в номинации для руководителей и 41 - в номинации для специалистов.

Конкурсанты презентовали разные проекты из разных уголков Подмосковья: патриотические акции, интеллектуальные квизы и многое другое.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Молодежь
14 ноября 2023, 17:56
Председатель подмосковного «Движения Первых» провел встречу со школьниками в Солнечногорске
Пресс-служба администрации города или района
Читайте нас в: Google Новости
Председатель подмосковного «Движения Первых» Юрий Макеев встретился со школьниками в Солнечногорске. Им рассказали о возможностях реализации и перспективах в организации.

Кроме того, школьники обсудили тему лидерских качеств и их развития.

«„Движение Первых“ - самая масштабная детско-юношеская организация, и в городском округе Солнечногорск к ней присоединились более 1,6 тысячи юношей и девушек в возрасте от шести до 18 лет. Ребята активно участвуют в акциях и мероприятиях движения, а также могут реализовать свои инициативы и получить экспертную, информационную и даже грантовую поддержку», - отметил замглавы округа Николай Минаев.

Присоединиться к движению можно, пройдя регистрацию на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообещал обеспечить жильем 876 детей-сирот до конца года. В новые квартиры уже переехали 773 ребенка.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Встреча прошла в школе № 4. Участники задавали вопросы о волонтерстве, профориентации и перспективах в «Движении Первых». Юрий Макеев рассказал, что в ближайшее время во всех первичных отделения в школах откроют советы, где ребята смогут реализовывать свои идеи.

Школы Солнечногорск
14 ноября 2023, 17:55
Бесплатный вебинар об использовании ЭЦП проведут для предпринимателей в Подмосковье
Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Вебинар «Электронная подпись» проведут для предпринимателей Московской области 16 ноября. Участники узнают все об ЭЦП, ее видах и предназначении.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья уточнили, что спикером вебинара выступит главный специалист удостоверяющего центра «Росэлторг» Мария Гроссман. Присоединиться к беседе могут все желающие по ссылке. Онлайн-занятие начнется 16 ноября, в 11:00.

Мероприятие пройдет при поддержке центра «Мой бизнес». Следить за анонсами обучающих мероприятий можно в календаре и Telegram-канале «Мой бизнес Подмосковье».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил заметный рост малого бизнеса в регионе. Он добавил, что у властей «должно быть понимание» того, как идет администрирование и строятся отношения с бизнесом.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Поддержка предпринимателей в Московской области
14 ноября 2023, 17:52
Сотрудники компании «Аэроэкспресс» подготовили поезда к работе в зимний сезон
"Аэроэкспресс"
Читайте нас в: Google Новости
Специалисты транспортной компании «Аэроэкспресс» подготовили подвижной состав к работу зимой. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

«В ходе подготовки специалисты компании проводят комиссионные осмотры подвижного состава, проверяют системы обеспечения микроклимата в салонах вагонов и исправность систем обогрева лобовых стекол, восстанавливают уплотнения наружных прислонно-сдвижных дверей, чтобы в салоне в любую погоду поддерживалась комфортная температура», - уточнили в ведомстве.

В депо проверили оборудование, контрольно-измерительные приборы, сигнальные лампы, прожекторы и другое оборудование. В поездах отладили работу систем отопления, вентиляции. Клининговые службы подготовили к приведению в порядок салонов.

В зимнее время на автобусы компании установили шипованные шины.

Перед Подмосковьем стоит задача значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания , отметил губернатор Андрей Воробьев. Систему меняют поэтапно.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Автобусы

Новости по теме