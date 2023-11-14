Вентиляционное оборудование начнут производить в Балашихе
Компания «ГалВент» начнет работать в Балашихе. Крупнейший производитель вентиляционного оборудования получил участок земли в Подмосковье на льготных условиях.
На фабрике используют автоматическое производство. Это единственное предприятие по изготовлению систем вентиляции, которое использует такое оборудование.
На предприятии установят современное оборудование. Компания будет выпускать фильтры, глушители шума и воздуходувы.
После открытия производства в Балашихе появится почти 500 новых рабочих мест.
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