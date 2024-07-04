Вентилируемый фасад установят в детском саду на улице Борисова в Лобне

Напомним, что строительные работы начались несколько лет назад, но были приостановлены в 2017 году по инициативе инвестора. Возобновление строительства произошло в конце февраля 2024 года после того, как объект включили в государственную программу поддержки.

По завершении строительства, трехэтажное здание сможет принять пять групп детей, каждая из которых будет насчитывать 20 воспитанников в возрасте от трех до семи лет.

Отметим, что это значимый проект для жителей Лобни, так как он обеспечит дополнительные места в дошкольных учебных заведениях, что особенно важно в свете растущего числа молодых семей в регионе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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