Веломаршрут «Дубненская кругосветка» откроют в Подмосковье в августе

Как рассказали в Министерстве благоустройства Подмосковья, работы проводят по программе «Жилье и городская среда». По ней с 2019 года в регионе проложили более 550 километров веломаршрутов.

«Начиная с 2019 года в Подмосковье мы проложили более 550 километров веломаршрутов. Эта работа и дальше будет активно продолжена. Помимо велосипедных дорожек, которые мы обустраиваем на общественных территориях, где ведем благоустройство, у нас реализуется несколько проектов по развитию велоинфраструктуры в регионе», - рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

В ходе первого этапа работ к августу благоустроят более 13 километров участка. На нем уложат велодорожку, установят навигацию, новое освещение и систему видеонаблюдения.

В министерстве напомнили, что комфортно прокатиться на велосипеде можно в парках Одинцова, на берегу озера Сенеж в Солнечногорске, в парке «Экоберег» в Химках и других местах. Все маршруты нанесены на Яндекс.Карты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказл об открытии новых детских площадок в этом году. В планах - установить почти 700 таких объектов.

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