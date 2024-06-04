04 июня 2024, 14:03

Веломаршрут «Дубненская кругосветка» откроют в Подмосковье в августе

Министерство благоустройства Московской области
Читайте нас в: Google Новости

Веломаршрут «Дубненская кругосветка» благоустроят в Подмосковье в этом году. Его общая протяженность превысит 30 километров.

Как рассказали в Министерстве благоустройства Подмосковья, работы проводят по программе «Жилье и городская среда». По ней с 2019 года в регионе проложили более 550 километров веломаршрутов.

«Начиная с 2019 года в Подмосковье мы проложили более 550 километров веломаршрутов. Эта работа и дальше будет активно продолжена. Помимо велосипедных дорожек, которые мы обустраиваем на общественных территориях, где ведем благоустройство, у нас реализуется несколько проектов по развитию велоинфраструктуры в регионе», - рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

В ходе первого этапа работ к августу благоустроят более 13 километров участка. На нем уложат велодорожку, установят навигацию, новое освещение и систему видеонаблюдения.

В министерстве напомнили, что комфортно прокатиться на велосипеде можно в парках Одинцова, на берегу озера Сенеж в Солнечногорске, в парке «Экоберег» в Химках и других местах. Все маршруты нанесены на Яндекс.Карты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказл об открытии новых детских площадок в этом году. В планах - установить почти 700 таких объектов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Дубна Парки
04 июня 2024, 14:28
Студенты РГСУ пройдут практику в подмосковном онкодиспансере
Московский областной онкологический диспансер
Читайте нас в: Google Новости
Студенты второго и третьего курсов Российского государственного социального университета проходят врачебную и сестринскую практику в Московском областном онкологическом диспансере. Они отрабатывают навыки ухода за пациентами, постановки капельниц и уколов и многое другое.

Как рассказал заместитель главврача по хирургической помощи Московского областного онкологического диспансера Алексей Колтович, практика дает возможность студентам перенять опыт у профессионалов.

«Во время практики студенты вместе с врачами и медицинским сестрами отрабатывают навыки ухода за пациентами, постановку капельниц и уколов, изучают правила асептики и антисептики, а также участвуют в перевязках пациентов. Практика- прекрасная возможность для будущих специалистов перенять опыт и многому научиться у наших профессионалов», - рассказал он.

Московский областной онкологический диспансер - это ведущее лечебное учреждение региона, где оказывают высокотехнологичную, хирургическую, химиотерапевтическую, радиотерапевтическую и паллиативную помощь. Ежегодно там проходят практику будущие медики из разных вузов страны.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Вузы Врачи Студенты Онкология
04 июня 2024, 14:23
Тротуар обустроят вблизи автобусной остановки на улице Чайковского в Лобне
Читайте нас в: Google Новости
В Лобне обустраивают тротуар к автобусной остановке по улице Чайковского. С просьбой о благоустройстве обратились жители круга.

Работы по обустройству тротуара к автобусной остановке на улице Чайковского в Лобне находятся в завершающей стадии. Специалисты уже смонтировали специальные каркасы, приготовили основание из песка и щебня, установили бордюры, положили асфальт. Благоустроить тротуар попросили жители. До этого им приходилось идти до остановки вдоль дороги с интенсивным трафиком движения.

Также с улицы Чайковского вывезли строительный мусор, заменили песок в песочницах. На других улицах провели ямочный ремонт и отремонтировали ливневую канализацию. Предприятия торговли также проводят работы по благоустройству по поручению главы города - к примеру, на улице Аэропортовской положили асфальт и начали менять плитку.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Лобня Работа
04 июня 2024, 14:19
Пожар потушили в частном секторе Наро-Фоминска
ГКУ МО "Мособлпожспас"
Читайте нас в: Google Новости
Жители подмосковной Вереи Наро-Фоминского городского округа выразили благодарность сотрудникам 239-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас». Специалисты помогли спасти жилища от пожара, который начался в частном секторе.

Начальник подразделения Иван Островский, рассказал, что 27 мая в три часа дня местные жители обратились в службу экстренных вызовов «Система-112», обнаружив пожар в одном из жилых домов.

«Работники дежурного караула оперативно прибыли на место возгорания, где открытым огнем по всей площади пылал деревянный двухэтажный дом и вся прилегающая к нему территория, засыпанная кучами мусора в человеческий рост», - сообщил Иван Островский.

Пожарные приступили к тушению пожара и защите соседних домов при поддержке других пожарно-спасательных частей и федеральной противопожарной службы. Борьба с огнем была сложной из-за мусора, который способствовал распространению пламени на всей территории, где находились еще два деревянных строения.

Благодаря организации подачи воды из местного пруда и профессиональной работе спасателей в пять часов вечера удалось сдержать пламя, а к полуночи пожар был ликвидирован. Это позволило предотвратить дальнейшее распространение огня и защитить имущество граждан.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Наро-Фоминск Спасатели Пожары
04 июня 2024, 14:14
Новое судно «Александр Логачев» спустили на воду в Коломне
Юлия Лысихина
Читайте нас в: Google Новости
Торжественная церемония спуска на воду судна «Александр Логачев» прошла на территории судостроительного производства «Порт Коломна». Этот несамоходный землесос построили по заказу Речводпути для Канала имени Москвы.

Судно планируется использовать для разработки песчаных, илистых и песчано-гравийных грунтов. «Александр Логачев» поможет углублять дно в акваториях и судоходных путях, намывать дамбы.

Строительство еще четырех несамоходных землесосов ведется по федеральному проекту «Внутренние водные пути». Работы выполняются в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Коломна Корабли

Новости по теме