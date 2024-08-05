Велогонщики из Подмосковья выиграли 2 медали на всероссийских соревнованиях

Замена асфальта на Первомайской улице началась в Зарайске. Работы проведут по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги».

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, этот участок завершит ремонтную программу округа.

«Дорожники заменят около 1,4 километров покрытия, а также нанесут разметку на улице Первомайской. После ремонта жителям и гостям города станет комфортнее добираться Зарайского Кремля, автовокзала, и других важных для горожан мест», - пояснили в ведомстве.

В рамках программы специалисты уже заменили асфальтовое покрытие на пятикилометровом участке от деревни Мендюкино до села Протекино. Также отремонтировали две дороги, между деревнями Алтухово и Старо-Подгороднее и на улице Полевой до пересечения с Гагаринской улицей в деревне Летуново.

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