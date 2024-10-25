25 октября 2024, 13:07

Велогонщица из Подмосковья выиграла серебро на чемпионате России

СШОР по велоспорту
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Наталья Абасова из Московской области стала серебряным призером чемпионата России по велоспорту не треке. Об этом сообщили в Минспорте Подмосковья.

В индивидуальных гонках преследования на два километра представительницы Москвы и Подмосковья заняли весь пьедестал почета. Наталья Абасова расположилась на второй ступени, а на первой и третьей оказались столичные спортсменки.

Национальные чемпионат, кубок, первенство и всероссийские соревнования по велоспорту на треке проходят в Москве с 24 по 26 октября на олимпийском велодроме «Крылатское» в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Спортсмены
25 октября 2024, 12:14
Книгу о почетных жителях презентовали в Наро-Фоминске
Телеканал «360»
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Первая церемония вручения книги «Почетные жители земли Наро-Фоминской» прошла в городском округе. Презентация издания состоялась во дворце культуры «Звезда»

Книга содержит 131 фамилию с биографиями и подробным описанием заслуг знаменитых земляков. Под первым номером значится выдающийся полководец и стратег, чье имя и регалии известны каждому - командующий Западным фронтом, маршал Победы, четырежды Герой Советского Союза Георгий Жуков.

«Он наш почетный гражданин с 1972 года. Присваивается это высокое звание решением совета депутатов», - рассказал глава совета депутатов Наро-Фоминского округа Геннадий Пензов.

На страницах под глянцевой обложкой можно прочитать о судьбах выдающихся людей, которые переплетаются с историей большой и малой Родины. Их целый год собирала и систематизировала группа ученых под руководством калининградца Юрия Горина - публициста, ветерана боевых действий, автора книг по истории армии и флота.

«Использовались архивы государственные, архивы Минобороны, фонды Наро-Фоминского и Верейского музеев, а также личные архивы наших почетных граждан. Прочитав книгу и посмотрев внимательно на все фамилии, вы увидите много легендарных людей, которые внесли большой вклад в развитие нашего городского округа», - рассказал глава муниципалитета Роман Шамнэ.

Церемония стала первой, но не последней. Памятные экземпляры остальным героям книги будут вручать по всему округу, по месту их жительства - либо лично, либо их родным.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Книги Наро-Фоминск История
25 октября 2024, 12:12
Синхронистки из Можайска победили на областных соревнованиях
Пресс-служба администрации Можайского городского округа
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Спортсменки из Можайска завоевали три золота на соревнованиях по синхронному плаванию в Наро-Фоминске. Они успешно выступили на первых заплывах после каникул.

Можайск на состязаниях представили воспитанницы спортивного клуба по синхронному плаванию «Либерти». Победителями в категории «Фигуры» от 10 лет и младше стали Николь Омельченко и Ника Иванова. На втором месте оказались Злата Бикмухаметова и Ника Загидова.

Лучшими спортсменки из Можайска также стали в номинации «Соло». Девочки волновались, но прекрасно продемонстрировали свою программу, отметила их тренер Анастасия Матвеева.

Она также добавила, что девочки тренируются по три-четыре часа несколько раз в неделю. Занимаются как в зале, так и в бассейне Дворца спорта «Багратион».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Можайск
25 октября 2024, 11:57
Новорожденного спасли от заворота кишечника в больнице Подмосковья
Медиасток.рф
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Новорожденный мальчик поступил в Московский областной центр охраны материнства и детства с резким вздутием живота и постоянными срыгиваниями. Диагностика выявила у ребенка опасную аномалию, которая могла привести к завороту кишечника. Врачи решили оперировать.

На 11-й неделе внутриутробного развития кишечник ребенка начинает поворачиваться против часовой стрелки для того, чтобы все его отделы в дальнейшем были свободно проходимы для пищи. Если этот процесс по какой-то причине нарушился, то положение кишечника формируется неправильно. Сначала это может выражаться трудностями при вскармливании, а затем привести к серьезным последствиям.

«Такой порок развития очень опасен, потому что протекает скрытно - ребенок может нормально есть и даже прибавлять в весе. Без операции патология в любой момент может привести завороту кишки и ее некрозу, а это прямая угроза жизни», - рассказала детский хирург Татьяна Шишкина.

Врачи провели операцию ребенку через маленький разрез на животе. Полностью восстановили правильное положение и проходимость кишечника.

Мальчик прошел реабилитацию и сейчас уже выписан из больницы. Ребенок усваивает полный объем питания, прибавил в весе и соответствует своим возрастным нормам.

В Московской области открыли крупный многофункциональный медицинский центр для детей, создали одну из лучших в России систем родовспоможения, а младенческая смертность сократилась. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев на V съезде педиатров региона , который прошел в сентябре.

Дети Больницы Врачи Медицина
25 октября 2024, 11:56
Производство сельхозтехники запустят в Орехово-Зуеве к 2027 году
Минимущества
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Компания «РиКС» построит завод техники для агропромышленного комплекса по программе поддержки импортозамещения «Земля за рубль». Предприятие запустят в Орехово-Зуеве в 2027 году.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, в проект вложат 130 миллионов рублей. На предприятии создадут 30 рабочих мест.

Компания будет выпускать транспортеры - подборщики картофеля и загрузчики навалом. Производство организуют на российском оборудовании с отечественными комплектующими.

Для реализации проекта «РиКС» получила участок площадью 5,3 гектара. Стоимость аренды по программе составит один рубль в год, а по итогам выполнения обязательств компания сможет приобрести землю за 7-15% от кадастровой стоимости.

Предприниматели могут подобрать подходящее место для размещения бизнеса по ссылке.

Заводы Орехово-Зуево Поддержка предпринимателей в Московской области

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