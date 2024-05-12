12 мая 2024, 12:26

Вечный огонь появился в поселке Мишеронский в Шатуре

Телеканал «360»
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В поселке Мишеронский городского округа Шатура зажгли Вечный огонь в День Победы. Его частицу привезли из Иерусалима.

Символ народной памяти о павших героях появился здесь по инициативе жителей и при поддержке главы городского округа Шатура Алексея Артюхина. На фронт из поселка Мишеронский ушли 530 человек - это каждый пятый житель. Более 300 погибли на полях сражений.

Ветеран, награжденный Орденом Отечественной войны II степени Владимир Городисский стал почетным гостем на мероприятии. Владимир Еремеевич встретил начало войны в возрасте 15 лет, когда в бой отправились его отец и старший брат, последний из которых увеличил свой возраст на год для участия в боевых действиях. К сожалению, оба они не вернулись домой. Владимира в 1944 году призвали на фронт после обучения в школе запасного стрелкового полка в качестве наводчика противотанкового оружия и он принял участие в освобождении Румынии.

«Я рад, что имею возможность присутствовать при такой торжественной обстановке. Желаю вам, чтобы вы никогда не забывали ту тяжелую войну, которую пришлось нам пройти. Мы победили», - поделился ветеран Великой Отечественной войны Владимир Городисский.

Участники акции почтили минутой молчания память погибших, а затем возложили цветы к мемориалу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с учениками лицея возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

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День Победы 9 мая Памятники Шатура Великая Отечественная война
12 мая 2024, 13:16
Подмосковный врач Бондаренко назвал причины бронхиальной астмы
Unsplash
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Неделя сохранения здоровья легких, приуроченная к всемирному дню по борьбе с астмой, проходит с 6 по 12 мая. В связи с этим врач-аллерголог НИКИ детства Алена Бондаренко рассказала о причинах развития и профилактике бронхиальной астмы.

По словам Бондаренко, основная причина развития бронхиальной астмы у детей связана с генетической предрасположенностью. Кроме того, аллергены, такие как пыльца, домашняя пыль, шерсть животных, а также инфекции и табачный дым, могут спровоцировать астматическую реакцию.

Врач подчеркнула, что бронхиальная астма не передается как инфекция и представляет собой хроническое заболевание, характеризующееся симптомами, такими как кашель, затрудненное дыхание и одышка.

«К сожалению, „перерасти“ или полностью излечиться от заболевания невозможно, однако можно взять симптомы под частичный или полный контроль», - добавила специалист.

По мнению специалиста, при соблюдении рекомендаций по лечению и поддержке со стороны врачей и родителей многие дети с этим заболеванием могут продолжать вести активный образ жизни и заниматься спортом.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Дети Здравоохранение Врачи
12 мая 2024, 12:57
Подмосковная самбистка Сердюк стала призером чемпионата Европы
СШОР по единоборствам Московской области
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Спортсменка из Подмосковья Нина Сердюк заняла третье место на чемпионате Европы по самбо в Сербии. Девушка представляет городской округ Воскресенск.

Выступая в дисциплине «боевое самбо», она заняла третье место в весовой категории до 59 килограммов. На пути к успеху Нина уступила в полуфинале своей соотечественнице Елизавете Лапаевой, в то время как золото завоевала спортсменка из Румынии Кристина Бондарь.

На этом чемпионате Европы впервые в истории женщины получили возможность соревноваться в дисциплине «боевое самбо».

Чемпионат проходит в сербском городе Нови Сад с 9 по 12 мая. В соревнованиях участвует более 350 спортсменов из 28 стран мира.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Воскресенск
12 мая 2024, 12:39
Прогноз пожарной опасности опубликовали на 3 дня в Подмосковье
Unsplash
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Сотрудники Комитета лесного хозяйства Московской области 11 мая не зафиксировали никаких возгораний. Специалисты также опубликовали прогноз пожарной опасности на несколько суток.

Согласно информации, предоставленной ведомством, 12 мая в большей части региона будет установлен I класс пожарной опасности, в то время как в Бородинском, Егорьевском, Клинском, Орехово-Зуевском, Талдомском и Шатурском лесничествах - II класс.

13 мая ожидается уровень пожарной опасности II класса на большей части Подмосковья, за исключением Волоколамского, Московского учебно-опытного, Наро-Фоминского лесничеств и лесничества «Русский лес», где установят I класс пожарной опасности.

14 мая на всей территории региона прогнозируется уровень пожарной опасности II класса.

Сегодня и в ближайшие дни температура воздуха ожидается от 7 до 11 градусов, ночью опустится до 3-5 градусов. Синоптики прогнозируют облачную погоду с периодическими прояснениями, без осадков.

Старожилы говорили, что если сегодня в полдень выйти на дорогу и почувствовать теплый ветер на лице, то «здоровья прибавится на целый год».

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль. Он подчеркнул, что 95% лесных пожаров происходит по вине человека.

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Пожары Лесные пожары Прогноз погоды
12 мая 2024, 12:08
Автопробег в честь Дня Победы прошел в Наро-Фоминске
Телеканал «360»
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В Наро-Фоминске состоялись мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы. Жители города провели праздничный автопробег и посетили выставку военной техники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с учениками лицея возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

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Всего более 50-ти автомобилей проехали по улицам города, громкими сигналами напоминая жителям о важности и торжественности этого дня.

«Сегодня намного больше машин, причем мы, в силу безопасности не заливали объявления в соцсети, а сработало замечательное народное радио. И встречаем Победу с солнышком, снегом, с тучками, по-разному погода встречала, но главное мы создали праздничное настроение нашим жителям», - сказала директор молодежного комплексного центра Рената Демидова.

Автопробег завершился к началу главного парада страны.

Многие горожане в этот день принесли цветы в Вечному огню и Могиле Неизвестного Солдата. А после отправились на площадь Победы к стеле «Город воинской славы», где прошел митинг в память о павших в годы Великой Отечественной войны.

На Молодежной площади провели выставку военной техники. Наряду с боевыми машинами времен войны гости увидели образцы современного вооружения, а в Центральном доме культуры «Звезда» состоялся концерт ансамбля русской музыки и танца «Садко».

В завершение праздника прошла акция «Огни памяти». Сотни зажженных свечей, закрепленных на красном бумажном кораблике, отправили в плавание по реке Наре.

День Победы 9 мая Наро-Фоминск

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