20 января 2025, 20:28

Вечерние пробки в Подмосковье оценили в 3 балла 20 января

Медиасток.рф
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Загруженность дорог Московской области оценили в три балла вечером 20 января. Основные заторы наблюдаются на Ленинградском, Новорижском и Носовихинском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Движение также затруднено на Пятницком и Каширском шоссе. В ведомстве призвали водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать ПДД, а также избегать резких маневров из-за возможного гололеда.

Напомним, ранее сообщалось, что «Автодор» заготовил 230 тысяч тонн хлоридов и 296 тысяч тонн песко-соляной смеси для обработки дорог зимой.

Пробки Дороги
20 января 2025, 20:36
Жители Богородского округа побывали на экскурсии на сыроварне в Истре
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Подопечные Ногинского отделения «Всероссийского общества глухих» посетили экскурсию на сыроварню Олега Сироты в Истре. Транспорт для них предоставил депутат Совета депутатов Богородского округа Владимир Ситников.

Всего на экскурсию в Истру отправились 17 членов общества глухих. Жители Богородского округа побывали на ферме, осмотрели сельскохозяйственное производство и продегустировали восемь видов сыра. Гостям сыроварни рассказали об истории зарождения отрасли народного хозяйства «масло- и сыроделия» Николая Верещагина.

Члены общества глухих Богородского округа узнали о технологии и циклах приготовления сыров, а также о том, какие инструменты используют фермеры в изготовлении продукта. Собравшимся также рассказали и о различных сортах сыра, о том, как определяют его качество и о сроках созревания.

Экскурсии Богородский
20 января 2025, 20:15
Андрей Воробьев предложил новый способ оценки эффективности регионов в сфере IT
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Новые показатели оценки эффективности цифровой трансформации федеральных министерств утвердили на заседании, которое провел заместитель председателя правительства России — руководитель Аппарата правительства Дмитрий Григоренко. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что оценивать эффективность работы регионов в сфере IT необходимо с учетом их индивидуальной специфики.

Новые показатели оценки эффективности цифровой трансформации федеральных министерств утвердили на заседании, которое провел заместитель председателя правительства России - руководитель Аппарата правительства Дмитрий Григоренко. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что оценивать эффективность работы регионов в сфере IT необходимо с учетом их индивидуальной специфики.

«Исходные позиции уровня цифровизации некоторых регионов значительно выше, и это надо учитывать для объективности оценки. Все 89 территорий ставить в один ряд некорректно. Логичнее индивидуально подходить к каждому и рейтинговать по трансформационным изменениям - новациям», - подчеркнул Воробьев.

Он предложил формировать регионы по «лигам» - группам с примерно одинаковым уровнем цифровизации и похожими приоритетами. По словам губернатора Подмосковья, главная цель - сделать жизнь людей комфортнее, а управление эффективнее.

Значительную помощь в этом направлении сегодня оказывает искусственный интеллект. Нейросети уже участвуют в контроле различных сферах жизни. Воробьев отметил, что потенциал искусственного интеллекта стараются развивать как в здравоохранении или образовании, так и в госуслугах - сейчас он может распознавать 260 видов документов.

Дмитрий Григоренко заявил, что в 2025 году предстоит усилить работу по выполнению ведомственных программ цифровой трансформации. Для этого уже разработали новые показатели оценки эффективности деятельности ведомств. Среди них - оказание услуг в электронном виде по принципу «жизненные ситуации», переход на отечественное ПО, а также внедрение сервисов и решений с искусственным интеллектом.

Андрей Воробьев
20 января 2025, 20:02
Жителям Ногинска рассказали об истории спорта в Богородском округе
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В Центральном парке Богородского городского округа прошла лекция «Спортивные традиции Богородского края». Собравшимся рассказали об истории спорта в муниципалитете, а также о выдающихся чемпионах и тренерах.

Принимала участие в организации лекции и проводила познавательное мероприятие педагог Центра образования для детей и взрослых, экскурсовод Евгения Кудрявцева.

Собравшимся рассказали об истории спорта в Богородском округе начиная с дореволюционных времен. Горожанам напомнили имена прославленных чемпионов и тренеров муниципалитета. Помимо этого, гости мероприятия познакомились с архивными фотографиями, полистали книгу «Рассказы старых спортсменов», которую выпустили в 1951 году.

На встречу приехал спортсмен, турист, председатель Ногинского отделения Русского географического общества Владимир Козлов. Он побеседовал с собравшимися и презентовал им свой спортивный календарь.

Спортсмены История Богородский
20 января 2025, 19:47
Тележурналист Маслак вместе с жителями передали Подмосковью идеи о разгрузке въезда в Королев
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Разрабатывается проект дополнительного въезда в Королев с трассы М-8 «Холмогоры». Эта тема стала главной на рабочей встрече вице-губернатора Подмосковья Владимира Локтева и жителя упомянутого наукограда, тележурналиста-международника Дмитрия Маслака.

Дмитрий Маслак, будучи журналистом и жителем Королева, 19 декабря 2024 года на телепрограмме «Итоги года с Владимиром Путиным» задал президенту вопрос о развитии городского округа.

Он рассказал, что на въезде в город есть большие транспортные затруднения и попросил помочь решить этот вопрос. В тот же вечер, 19 декабря, Владимир Путин провел телефонный разговор с губернатором Андреем Воробьевым и подключил к работе заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина.

Дмитрий Маслак поблагодарил областные власти за диалог и поделился мнениями жителей по проекту, которые продолжают поступать журналисту от людей.

Уже завершена трассировка вариантов по дополнительному въезду в Королев, рассказал вице-губернатор. Первые планы уже представили главе Подмосковья Андрею Воробьеву, передает Telegram-канал «Говорит Королев».

«Как только будут завершены расчеты и будет пройдено согласование у губернатора, проект с вариантами, согласно поручению нашего президента, будет представлен на рассмотрение федеральному центру, то есть Владимиру Путину и профильному вице-премьеру Марату Хуснуллину», - отметил Владимир Локтев.

В тот же период, добавил он, жители Королева тоже смогут узнать детали проекта.

По словам вице-губернатора, к этому дню завершена трассировка предварительных вариантов по дополнительному въезду в Королев. Планы представили главе Подмосковья Андрею Воробьеву, передает Telegram-канал «Говорит Королев».

«Как только будут завершены расчеты и будет пройдено финальное согласование у губернатора, проект с вариантами, согласно поручению нашего президента, будет представлен на рассмотрение федеральному центру, то есть главе государства Владимиру Путину и профильному вице-премьеру Марату Хуснуллину», - отметил Владимир Локтев.

В тот же период, добавил он, жители Королева тоже смогут узнать детали проекта.

Д.Маслак 19 декабря 2024 года в ходе телепрограммы «Итоги года с Владимиром Путиным» задал Президенту, как журналист и житель Королёва, вопрос о развитии городского округа Королёв, как самого большого наукограда в РФ, а также рассказал В.Путину о транспортных проблемах на въезде в наукоград по Пионерской улице. Д. Маслак попросил главу государства помочь в сложившейся ситуации и привлечь специалистов к решению транспортных проблем. Вечером, 19 декабря Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с Губернатором Московской области А.Ю. Воробьевым. Позже Путин подключил к работе по проработке въезда и заместителя Председателя Правительства РФ М.Ш. Хуснуллина.

В понедельник, 20 января 2025 года во время встречи В. Локтева и Д. Маслака основной темой разговора стал вопрос дополнительного въезда в Королёв с федеральной трассы М-8 «Холмогоры».

Как рассказал вице-губернатор Подмосковья, завершена трассировка предварительных вариантов по дополнительному въезду в г.о. Королёв и планы в рабочем порядке были уже представлены главе региона А.Ю. Воробьёву.

Идут экспертизы и вся дальнейшая разработка вариантов.

Д. Маслак, в свою очередь, поблагодарил областные власти за диалог и сообщил вице-губернатору о том, что ровно за месяц, прошедший с вопроса главе государства в рамках телепрограммы «Итоги года с Владимиром Путиным», он, Д. Маслак, получил много откликов от горожан. На общественных началах журналист уже провёл внушительное количество встреч с жителями наукограда. Королёвцы продолжают обращаться к Маслаку с разными мнениями о вариантах въезда. О ряде таких мнений Д. Маслак отдельно рассказал В. Локтеву.

Областные власти и Д. Маслак договорились и далее поддерживать контакты по теме въезда в Королёв. Владимир Локтев поблагодарил Дмитрия Маслака за неравнодушную позицию в отношении наукограда и выразил надежду, что сбор мнений горожан и информационная работа будут продолжены.

Какой будет динамика? Предыстория вопроса В настоящее время проводят дальнейшую экспертизу и разработку вариантов проекта.

Подмосковное правительство и тележурналист договорились о поддержании взаимного диалога по этому вопросу.

Владимир Локтев, в свою очередь, поблагодарил Дмитрия Маслака за неравнодушную позицию и выразил надежду, что сбор мнений жителей и информационная работа будут продолжены.

Строительство Андрей Воробьев Пробки Дороги Владимир Путин Королев

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