01 августа 2024, 18:55

Вечерние пробки оценили в 5 баллов в Подмосковье 1 августа

Медиасток.рф
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Загруженность дорог Московской области оценили в пять баллов вечером 1 августа. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Основные заторы наблюдаются в сторону Московской области на Ленинградском, Киевском, Дмитровском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Волоколамском, Щелковском, Носовихинском, Мякининском и Каширском шоссе. Помимо этого, движение затруднено на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы и деревни Кезьмино.

В ведомстве призывают водителей соблюдать ПДД и не совершать резких маневров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 35 дорожных проектах , которые завершат к концу года.

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Пробки Дороги
01 августа 2024, 20:01
Акция по сдаче старых вещей прошла в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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В рамках партийного проекта «Чистая страна» местный координатор Алексей Лаптев и активисты партии «Единая Россия» провели акцию по сдаче ненужной одежды. Установленные по всему городу контейнеры позволяют жителям удобно и без лишних хлопот избавиться от старых вещей.

Партийный проект «Чистая страна» призывает всех граждан принять участие в экологических инициативах и внести свой вклад в сохранение природы. Организаторы отмечают, что участие в таких акциях способствует формированию культуры ответственного обращения с отходами.

«Этот проект является ярким примером того, как совместные усилия могут привести к реальным положительным изменениям. Экологические акции как нельзя лучше подходят для формирования активной жизненной позиции по отношению к окружающей среде», - отметил Алексей Лаптев.

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Мытищи Общественные акции
01 августа 2024, 19:59
Окружные форумы для волонтеров провели в Подмосковье
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Министерство информации и молодежной политики Московской области регулярно проводит образовательные мероприятия для волонтеров региона в течение всего года. В этом месяце в Лобне и Люберцах прошли окружные форумы для руководителей и активистов добровольческих организаций, собравшие свыше 200 участников из 15 городских округов.

В настоящий момент волонтерское движение Подмосковья активно развивается и объединяет почти 49 тысяч активистов. В этом году уже удалось организовать более двух тысяч мероприятий и акций, а также реализовать почти 900 добрых дел.

Эти цифры продолжают увеличиваться, ведь волонтеры сталкиваются с новыми вызовами и активно участвуют в самых важнейших задачах в регионе и стране. Чтобы успешно справляться с этими вызовами и оставаться эффективными, добровольцы постоянно обучаются, приобретают новые знания и повышают свою профессиональную квалификацию.

«Со своей стороны мы стараемся помогать им в этой работе, проводим образовательные форумы, семинары, круглые столы, приглашаем спикеров федерального уровня, организовываем практические занятия», - отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

В рамках форумов состоялись семинары для руководителей добровольческих организаций и активистов движения «Волонтеры Подмосковья». Эксперт Ассоциации тренеров Российского Союза Молодежи, наставник проекта «Росмолодежь.Гранты» и «Твой Ход» Артем Рыков поделился своими рекомендациями по продвижению деятельности волонтеров, направленной на вовлечение большего числа граждан в добровольческую работу. Он акцентировал внимание на важности командного духа среди активистов и понимания целей их мероприятий.

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Волонтеры Молодежь
01 августа 2024, 19:41
Творческий фестиваль пройдет 2 августа в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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В молодежном центре «Импульс» в Мытищах состоится творческий фестиваль HAND MADE. Гости примут участие в мастер-классах, интерактивных играх и конкурсах.

Каждый сможет обучиться новым техникам и создать свои собственные шедевры. Начало состоится в 11:00 в молодежном центре «Импульс» по адресу: город Мытищи, улица Силикатная, 12. Организаторы отмечают, что участники и гости смогу проявить себя и, возможно, открыть в себе новые таланты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Мытищи Фестивали
01 августа 2024, 19:35
Второй этап подготовки к зиме стартовал в военных городках Подмосковья
Министерство ЖКХ Московской области
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Специалисты подмосковной аварийно-восстановительной службы (МОС АВС) начали вторую стадию оценки готовности военных городков к зимнему сезону. Первая проверка состоялась в июне и охватила 34 населенных пункта.

В течение последних суток эксперты оценили состояние трех военных городков, расположенных в городских округах Коломна и Сергиев Посад. В настоящее время уровень готовности двух городков в Коломенском округе составляет 90% и 70%, тогда как один городок в Сергиевом Посаде готов на 70%.

В процессе проверки специалисты анализируют состояние тепловых сетей, котельных, канализационно-насосных станций, очистных сооружений, жилого фонда, социальных объектов и придомовых территорий. Особое внимание было уделено работникам, обеспечивающим тепло в городках, а также аварийным бригадам.

Первые результаты проверки выявили ряд проблемных участков, требующих вмешательства. В частности, в 20 военных городках необходимо выполнить текущий ремонт котельных, в трех - провести работы по ремонту КНС и очистных сооружений, а в пяти - заняться благоустройством территорий.

На середину июля 2024 года степень готовности к зиме варьировалась: в трех городках достигала 90%, в 14 - составляла 45%, а в 17 - была ниже 45%. Подготовительные мероприятия продолжаются.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский отметил, что подготовка военных городков к зиме представляет собой не просто задачу, а обязанность перед гражданами.

«Мы продолжаем активные работы и уже видим положительную динамику, которая позволяет нам уверенно двигаться к 100% готовности», - добавил Велиховский.

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Коломна ЖКХ Отопление Сергиев Посад

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