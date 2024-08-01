Вечерние пробки оценили в 5 баллов в Подмосковье 1 августа

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Основные заторы наблюдаются в сторону Московской области на Ленинградском, Киевском, Дмитровском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Волоколамском, Щелковском, Носовихинском, Мякининском и Каширском шоссе. Помимо этого, движение затруднено на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы и деревни Кезьмино.

В ведомстве призывают водителей соблюдать ПДД и не совершать резких маневров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 35 дорожных проектах , которые завершат к концу года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».