Вечерние пробки на дорогах Подмосковья оценили в 6 баллов

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Движение также затруднено на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы. Водителей призывают быть внимательными на дорогах, особенно перед пешеходными переходами и на парковках.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что большая программа модернизации дорог и транспорта началась в Подмосковье около 10 лет назад.

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