Вечерние пробки на дорогах Подмосковья оценили в 6 баллов
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в шесть баллов вечером 17 октября. В региональном Минтрансе заявили, что основные заторы наблюдаются на Ленинградском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Дмитровском, Мякининском, Рублево-Успенском и Каширском шоссе.
Движение также затруднено на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы. Водителей призывают быть внимательными на дорогах, особенно перед пешеходными переходами и на парковках.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что большая программа модернизации дорог и транспорта началась в Подмосковье около 10 лет назад.
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