Вечерние пробки на дорогах Подмосковья 9 июля достигли 4 баллов

Более 330 тысяч билетов на провоз ручной клади оформили пассажиры ЦППК с начала года. Это количество на 10 тысяч покупок превысило прошлогодние показатели.

Как пояснили в Минтрансе Подмосковья, чаще всего крупную ручную кладь перевозили на Ярославском, Казанском и Курском направлениях.

В этом году чаще всего с ручной кладью путешествовали в июне.

В ведомстве напомнили, что мелкую ручную кладь, а также кладь размером до 180 сантиметров в трех измерениях и весом до 36 килограммов можно провозить бесплатно. Если же багаж выше по весу и размерам, пассажиру придется оформить специальный билет, стоимость которого зависит от протяженности маршрута.

С полным списком правил провоза багажа можно ознакомиться на сайте ЦППК в разделе «Условия проезда».

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