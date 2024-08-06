Вечерние пробки на дорогах Подмосковья 6 августа составили 4 балла

Конные каникулы для детей организовали в Клину. Более 50 детей с удовольствием учились ездить на лошадях и ухаживать за ними.

За лето в конном клубе «Белавино» прошло пять смен, каждая из которых длилась неделю. Ребята от 6 до 16 лет проводили с лошадьми весь день.

Сначала обязательный инструктаж по технике безопасности, затем разминка, игры и, конечно, уроки - дети учились чистить и седлать лошадей. Далее следовали тренировка, обед, и увлекательные мастер-классы.

«Результаты у каждого ребенка свои, но у всех уже важные. Кто-то преодолел страх перед лошадьми, кто-то научился за ними ухаживать, а кто-то даже освоил разные формы выездки. А кто-то из ребят понял, что будет дальше заниматься этим делом и готовиться к участию в соревнованиях», - рассказала руководитель конного клуба «Белавино» Марина Наумова.

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