06 августа 2024, 19:35

Вечерние пробки на дорогах Подмосковья 6 августа составили 4 балла

Медиасток.рф
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Минтранс Подмосковья опубликовал актуальную информацию о загруженности региональных трасс 28 июля. Во вторник вечером, 6 августа, пробки фиксируются на уровне четырех баллов.

Как пояснили в ведомстве, автомобильные заторы наблюдаются на Ленинградском, Новорижском, Носовихинском, Пятницком, Каширском, Варшавском, Минском, Волковском и Можайском шоссе.

В Минтрансе призвали водителей к предельной осторожности за рулем - соблюдать дистанцию и скоростной режим и не совершать опасных резких маневров.

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Пробки Дороги Водители
06 августа 2024, 19:34
Надзорные органы Подмосковья провели более 380 проверок в июле
Пресс-служба Минчистоты МО
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Главное управление государственного строительного надзора Московской области провело 388 проверок в июле, что на восемь — больше аналогичного периода в прошлом году. Как отметили в ведомстве, возросшее число ревизий связано с увеличением числа нарушений.

При этом наибольшее количество проверок - в сфере строительного надзора - 270, еще 100 - в области лицензионного контроля многоквартирных, 8 - в сфере жилищного надзора.

«При этом по-прежнему в приоритете - профилактические мероприятия, их в Московской области проводят в 9,3 раза больше, чем проверок. Так, в июле 2024 года надзорными органами региона выдано 3 287 предостережений, проведено 334 профилактических визита», - отметили в ведомстве.

Наибольшее число профилактических мероприятий инспекторы провели в сфере лицензионного контроля многоквартирных домов - 1156, перевозке такси - 900 и жилищного надзора - 280.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Работа Госуслуги
06 августа 2024, 19:10
Турнир по гандболу между спортсменами из Чехова и Воронежа пройдет 28 августа
Фото ГК «Чеховские медведи»
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Подмосковный гандбольный клуб «Чеховские медведи» сыграет с «Воронежем» в первом туре российской Суперлиги 28 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Помимо этого, 1 сентября «Чеховские медведи» проведут первый домашний матч с краснодарским «СКИФом», а 8 сентября сыграют на выезде с «ВиктОром» из Ставрополя. В новом сезоне Суперлиги примут участие 12 команд. Регулярный чемпионат завершится 31 марта, после чего восемь лучших команд выйдут в плей-офф, а остальные поборются за 9-12 места. Матчи на выбывание продлятся до конца мая.

​С подробным календарем сезона можно ознакомиться по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о летнем событийном туризме в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Суперлига
06 августа 2024, 18:52
Крупный агрохолдинг приобрел 270 гектаров земли в Дмитровском округе
Медиабанк МО
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Крупный агрохолдинг приобрел участки общей площадью 270 гектаров земли сельскохозяйственного назначения в Дмитровском городском округе. Предприятие занимается выращиванием овощей, а сумма покупки составила 12 миллионов рублей.

«Дополнительные площади позволят компании расширить свое производство. Полевые работы агрохолдинг осуществляет с помощью современной сельхозтехники, есть свой машинно-тракторный парк с ремонтными мастерскими, а также склады для хранения семян и удобрений», - рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области В Минсельхозе Московской области уточнили, что компания выращивает картофель, морковь и свеклу, а также производит молоко и мясо крупного рогатого скота.

Благодаря вводу дополнительных производственных объектов в округе появятся 120 дополнительных рабочих мест.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Рубль Отношения Рабочие места Ремонтные работы Удобрения
06 августа 2024, 18:23
Конные каникулы для детей прошли в Клину
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Конные каникулы для детей организовали в Клину. Более 50 детей с удовольствием учились ездить на лошадях и ухаживать за ними.

За лето в конном клубе «Белавино» прошло пять смен, каждая из которых длилась неделю. Ребята от 6 до 16 лет проводили с лошадьми весь день.

Сначала обязательный инструктаж по технике безопасности, затем разминка, игры и, конечно, уроки - дети учились чистить и седлать лошадей. Далее следовали тренировка, обед, и увлекательные мастер-классы.

«Результаты у каждого ребенка свои, но у всех уже важные. Кто-то преодолел страх перед лошадьми, кто-то научился за ними ухаживать, а кто-то даже освоил разные формы выездки. А кто-то из ребят понял, что будет дальше заниматься этим делом и готовиться к участию в соревнованиях», - рассказала руководитель конного клуба «Белавино» Марина Наумова.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Клин Дети

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