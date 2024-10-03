Вечерние пробки на дорогах Подмосковья 3 октября достигли 6 баллов

В Центральном парке Ногинска Богородского округа обновили Аллею сказок. На днях там появились фигурки новых мультипликационных героев.

Ранее в парке Ногинска отреставрировали лавочку «Ну погоди», мамонтенка и мышку на сыре. Сейчас там установили фигурки новых персонажей: Малыша и Карлсона. Это известные герои произведения шведской писательницы Астрид Линдгрен.

Сейчас специалисты реконструируют скульптуры Белоснежки и семи гномов. Их восстанавливает творческий коллектив парка. Сказочных персонажей вернут на место до зимы.

Напомним, в 2007 году 17 лет назад на Аллее сказок установили первые фигуры. С тех пор коллекцию каждый год пополняли - это стало традицией. Жители и гости Ногинска с удовольствием фотографируются на память со сказочными персонажами.

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