Вечерние пробки на дорогах Подмосковья 29 мая достигли 6 баллов
Подмосковный Минтранс опубликовал актуальную информацию о загруженности региональных трасс. В среду, вечером, 29 мая пробки на дорогах достигли шести баллов.
Как уточнили в ведомстве, наибольшие затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Киевском, Дмитровском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Рублево-Успенском, Щелковском, Носовихинском, Минском, Мякининском и Каширском шоссе.
Также движение транспорта застопорилось на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы и деревни Павловское.
В Минтрансе призвали водителей быть осторожными за рулем, не совершать резких маневров, а также соблюдать дистанцию и скоростной режим.