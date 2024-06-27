Вечерние пробки на дорогах Подмосковья 27 июня достигли 6 баллов
Минтранс Московской области опубликовал актуальную информацию о вечерней загруженности региональных трасс 27 июня. Пробки на дорогах фиксируются на уровне шести баллов.
Как пояснили в ведомстве водители стоят в пробках на Ленинградском, Киевском, Дмитровском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Волоколамском, Рублево-Успенском, Щелковском, Носовихинском, Минском, Мякининском и Каширском шоссе.
Также затруднения движения наблюдаются на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы и деревни Павловское. В Минтрансе призвали водителей к внимательности и осторожности за рулем, а также держать дистанцию, соблюдать скоростной режим и не совершать резких опасных маневров.
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