02 октября 2024, 19:12

Вечерние пробки на дорогах Подмосковья 2 октября достигли 6 баллов

Lantyukhov Sergey/news.ru/Global Look Press
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Загруженность подмосковных трасс в среду, вечером, 2 октября составила шесть баллов. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Как пояснили в ведомстве, сложнее всего проехать в сторону Московской области на Ленинградском, Дмитровском, Киевском, Носовихинском, Варшавском, Дмитровском, Ярославском, Щелковском, Волоколамском, Минском, Пятницком, Каширском, Волоколамском, Калужском шоссе и шоссе Энтузиастов.

В Минтрансе призвали водителей внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

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Дороги Водители
02 октября 2024, 19:43
Замглавы Чехова Надежда Чернятина посетила центр помощи семье и детям
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Заместитель главы городского округа Чехов Надежда Чернятина и начальник окружного управления социального развития Ольга Орлова посетили семейный центр помощи семье и детям «Чеховский». В ходе визита они ознакомились с условиями проживания и программами, которые предлагает центр для 10 детей, находящихся под его опекой.

Центр «Чеховский» оснащен всем необходимым для комфортного пребывания детей: просторными комнатами, залом для мероприятий, столовой с собственной кухней, прачечной, медицинским кабинетом и изолятором. Здесь созданы условия для всестороннего развития и поддержки детей.

На постоянной основе в центре проводятся разнообразные мероприятия, включая мастер-классы, викторины, профориентационные программы, тренинги, а также психологические и образовательные занятия. Особое внимание уделяется практической деятельности: дети вместе с сотрудниками центра изготавливают ленты для плетения маскировочных сетей, которые направляются на поддержку бойцов, участвующих в специальной военной операции.

Чернятина и Орлова отметили высокий уровень организации работы центра и выразили благодарность сотрудникам за их вклад в воспитание и поддержку детей. Они подчеркнули важность таких учреждений для социальной адаптации и развития молодежи, а также пообещали дальнейшую поддержку со стороны городских властей.

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Дети Чехов
02 октября 2024, 19:24
Боксеру Яну Богданову вручили знак «Гордость и слава городского округа Чехов»
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В городском округе Чехов состоялось торжественное вручение знака и удостоверения «Гордость и слава городского округа Чехов» ведущему спортсмену округа Яну Богданову. Награду, по поручению главы округа Михаила Собакина, вручил заместитель главы Павел Сибарсов.

Воспитанник чеховской спортивной школы бокса «Витязь» имени Поветкина, занимается боксом с сентября 2019 года под руководством тренера Ивана Баланова. За это время он продемонстрировал выдающиеся результаты, приняв участие более чем в 30 соревнованиях различных уровней.

В этом году Ян стал победителем международного турнира по боксу «Евразийский кубок „Даурия“ среди юниоров.

«Благодарю юного спортсмена за его целеустремленность и высокие спортивные результаты. Поздравляю с заслуженной наградой и желаю дальнейшего развития в спортивной карьере, успехов в жизни и новых побед!» - отметил Павел Сибарсов.

Это признание не только подчеркивает вклад Яна в спортивные достижения округа, но и служит вдохновением для всех молодых спортсменов, стремящихся к высоким результатам.

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Спортсмены Чехов
02 октября 2024, 18:46
Выдающихся педагогов наградили в Реутове в преддверии Дня учителя
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Награды вручили лучшим педагогам в преддверии Дня учителя в Реутове. Их поблагодарили за добросовестный труд и значительные заслуги.

Вручение наград прошло в местном молодежном культурно-досуговом центре. Учителей и работников сферы образования поздравили глава городского округа Реутов Филипп Науменко и председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

«Статус наукограда заставляет нас c особым вниманием подходить к теме обучения и подготовки кадров для науки и наукоемких производств. Без преувеличения могу сказать, что в нашем городе сформирован высококвалифицированный педагогический состав. Каждый третий преподаватель имеет высшую и первую квалификационные категории», - прокомментировал Филипп Науменко.

Звание «Почетный работник сферы образования РФ» присвоили Любови Боровковой, Ирине Евдокимовой, Наталье Исаевой и Ирине Кленовой. Еще 10 педагогов получили почетные грамоты Министерства просвещения и Московской областной думы.

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Награды Реутов Учителя
02 октября 2024, 18:34
Турнир по футболу в поддержку бойцов СВО прошел в Истре
Пресс-служба администрации г. о. Истра
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Соревнования состоялись в парке «Гучково» в Дедовске. В них приняли участие шесть команд округа.

Первое место заняла команда из Истры, остальные призовые места завоевали члены муниципальных общеобразовательных учреждений и клуб из Дедовска. Также участвовали сборные из сел Новопетровское и Павловская Слобода.

Каждый из участников является предпринимателем или представителем различных организаций муниципалитета. Они собрали и пожертвовали деньги фонду турнира, которые отправят в Центр поддержки участников СВО и членов их семей в Истре.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки родных участников СВО.

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Спортсмены Истра Футбол

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