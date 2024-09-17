Вечерние пробки на дорогах Подмосковья 17 сентября достигли 6 баллов

В Московской области есть сферы, где нужна иностранная рабочая сила, заявил в интервью РИА «Новости» губернатор Московской области Андрей Воробьев. Но в некоторых областях лучше отказаться от найма мигрантов.

В Московской области есть сферы, где нужна иностранная рабочая сила, заявил в интервью РИА «Новости» губернатор Московской области Андрей Воробьев. Но в некоторых областях лучше отказаться от найма мигрантов.

«Есть экономика, а есть безопасность <…> В стройке и логистике мы внедряем более жесткий контроль за мигрантами, а в медицине, образовании, соцуслугах ограничиваем доступ иностранцам, которые работают по патентам», - отметил он.

Необходимо предотвратить участие мигрантов в торговле алкогольными и табачными изделиями, а также в работе уличных заведений общественного питания. Воробьев убежден, что бизнес сможет найти эффективные решения для всех областей, где нельзя использовать труд иностранцев.

Ограничения на работу мигрантов введут в Подмосковье в 2025 году. Решение приняли после того, как в Московской области увеличилось число жалоб в сфере торговли, связанных с иностранной рабочей силой. Как отмечал Воробьев, сейчас идет большая работа, направленная на безопасность жителей и регулирование этой сферы, но не в ущерб экономике.

Ранее в Госдуме начали готовить инициативу о запрете трудовым мигрантам привозить семьи в Россию. Депутаты также предложили ужесточить экзамен по русскому языку для приезжих из других стран.