17 сентября 2024, 20:47

Вечерние пробки на дорогах Подмосковья 17 сентября достигли 6 баллов

Медиасток.рф
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Вечерние пробки на дорогах Московской области во вторник, 17 сентября, достигли шести баллов. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Как пояснили в ведомстве, непросто проехать в сторону Москвы на Ленинградском, Киевском, Носовихинском, Варшавском, Дмитровском, Ярославском, Рязанском, Щелковском, Боровском, Минском, Пятницком, Каширском, Волоколамском, Калужском шоссе и шоссе Энтузиастов.

В Минтрансе Подмосковья призвали водителей к осторожности за рулем. Нужно соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

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Пробки Дороги Водители
17 сентября 2024, 21:44
Юная вокалистка из Фрязина победила на международном конкурсе талантов
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В Москве на Международном конкурсе «Браво артист» детскую школу искусств города Фрязино представила юная вокалистка Вера Чечета. Она заняла первое место в номинации эстрадный вокал среди детей в возрасте от семи до девяти лет.

Юная певица на Международном конкурсе «Браво артист» в Москве исполнила номер «Крылатые качели». Он покорил жюри мастерством и эмоциональностью. К конкурсу Веру Чечету подготовили преподаватель Екатерина Полухина и концертмейстер Римма Колосова.

Вокалистка стала первой в номинации эстрадный вокал среди детей в возрасте от семи до девяти лет.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Фрязино
17 сентября 2024, 21:06
Житель Коломны победил на межрегиональном рыболовном фестивале
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Кирилл Бирюков из городского округа Коломна стал лучшим рыбаком на VIII фестивале «Посадский спиннинг». В турнире приняли участие 118 любителей рыбной ловли из разных регионов России.

На Скитских прудах провели соревнование рыболовов-любителей «Посадский спиннинг» по ловле спиннингом с берега. Продемонстрировать свое мастерство собрались рыбаки из Московской, Ярославской, Тверской и Владимирской областей разного возраста и уровня подготовки.

«Любители рыбной ловли собрались в семь часов утра. Соревнование традиционно проходило по принципу „поймал-выпустил“. Участниками были юные и молодые рыбаки, 30-40 лет, начинающие и уверенные любители, профессионалы и мастера спорта», - рассказали организаторы фестиваля.

Лучший результат показал Кирилл Бирюков из Коломны. Он поймал больше всего рыбы. Рыбак получил памятные подарки и сертификат на 20 тысяч рублей.

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Коломна Фестивали
17 сентября 2024, 20:06
«Есть экономика, а есть безопасность». Воробьев — об ограничениях в работе для мигрантов
РИА «Новости»
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В Московской области есть сферы, где нужна иностранная рабочая сила, заявил в интервью РИА «Новости»  губернатор Московской области Андрей Воробьев. Но в некоторых областях лучше отказаться от найма мигрантов.

В Московской области есть сферы, где нужна иностранная рабочая сила, заявил в интервью РИА «Новости» губернатор Московской области Андрей Воробьев. Но в некоторых областях лучше отказаться от найма мигрантов.

«Есть экономика, а есть безопасность <…> В стройке и логистике мы внедряем более жесткий контроль за мигрантами, а в медицине, образовании, соцуслугах ограничиваем доступ иностранцам, которые работают по патентам», - отметил он.

Необходимо предотвратить участие мигрантов в торговле алкогольными и табачными изделиями, а также в работе уличных заведений общественного питания. Воробьев убежден, что бизнес сможет найти эффективные решения для всех областей, где нельзя использовать труд иностранцев.

Ограничения на работу мигрантов введут в Подмосковье в 2025 году. Решение приняли после того, как в Московской области увеличилось число жалоб в сфере торговли, связанных с иностранной рабочей силой. Как отмечал Воробьев, сейчас идет большая работа, направленная на безопасность жителей и регулирование этой сферы, но не в ущерб экономике.

Ранее в Госдуме начали готовить инициативу о запрете трудовым мигрантам привозить семьи в Россию. Депутаты также предложили ужесточить экзамен по русскому языку для приезжих из других стран.

Мигранты Питание Андрей Воробьев Торговля Работа Интервью Медицина Бизнес Экономика Образование
17 сентября 2024, 19:37
Развитие туризма Подмосковья и Узбекистана обсудили в областном правительстве
Министерство культуры и туризма Московской области
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В доме правительства Московской области прошло совещание, посвященное развитию туризма. В нем приняли участие делегация из Узбекистана и представители различных Министерств региона.

Как пояснили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья, заместитель председателя правительства региона Михаил Хайкин, министр культуры и туризма Василий Кузнецов, заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Адиль Ганцов, первый заместитель председателя Комитета по туризму Республики Узбекистан Джамшид Абдусаламов и первый секретарь посольства Узбекистана в России Фатхулла Абдурахманов и другие представители ведомств обсудили вопросы совместного развития туризма.

Участники встречи рассмотрели создание информационных туров для туроператоров из Узбекистана в Московской области и участие Подмосковья в туристических выставках в Узбекистане. Также затронули тему инвестиций в туристическую сферу и другие аспекты.

Сейчас в Узбекистане активно развиваются новые направления для путешественников: спортивный туризм, молодежный, экотуризм, гастрономический, литературный и другие.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Туризм Узбекистан

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