Вечерние пробки на дорогах Подмосковья 17 октября достигли 6 баллов

Расписание электричек Курского и Рижского направлений МЖД и МЦД-2 изменится в предстоящие выходные. Ограничения введут на участке Москва — Курская — Люблино-Сортировочное — Царицыно из-за капитального ремонта шести километров пути.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковье на со ссылкой на МЖД, в расписании появятся перерывы с 23:40 до 5:40 с 18 по 20 октября.

В этот период временно приостановят движение по первому главному пути на перегоне Люблино-Сортировочное - Царицыно.

Кроме того, поезда МЦД-2 из Нахабино направятся до Курского вокзала, из Подольска - до Царицыно. Также у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, а несколько поездов выведут из расписания.

В ведомстве отметили, что пассажирам стоит заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании электричек. Сделать это можно на вокзалах и на официальном сайте ОАО «РЖД».

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