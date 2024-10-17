Вечерние пробки на дорогах Подмосковья 17 октября достигли 6 баллов
Вечерние пробки в четверг, 17 октября, на дорогах Подмосковья фиксируются на уровне шести баллов. Об этом рассказали в Минтрансе региона.
Как пояснили в ведомстве, автомобильные заторы наблюдаются в сторону Московской области на Ленинградском, Носовихинском, Новорижском, Рублево-Успенском, Ярославском, Рязанском, Щелковском, Боровском, Минском, Пятницком, Каширском, Волоколамском шоссе и шоссе Энтузиастов.
В Минтрансе призвали водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».