15 октября 2024, 19:52

Вечерние пробки на дорогах Подмосковья 15 октября достигли 6 баллов

Медиасток.рф
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Пробки на дорогах Московской области в вторник вечером, 15 октября, фиксируются на уровне шести баллов. Об этом рассказали в Минтрансе региона.

Как пояснили в ведомстве, будет непросто проехать в сторону Подмосковья. Водители стоят в пробках на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Симферопольском, Варшавском, Калужском, Минском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

В Минтрансе призвали водителей быть внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

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Пробки Дороги Водители
15 октября 2024, 19:35
Новое оборудование установят на всех гидроагрегатах Загорской ГАЭС в 2026 году
РусГидро
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Систему возбуждения гидрогенераторов обновят на Загорский ГАЭС. Работы идут в рамках программы комплексной модернизации гидроэлектростанций.

Как рассказали в Министерстве энергетики Московской области, специалисты на гидроагрегате № 6 установили и ввели в эксплуатацию новое оборудование.

«Система возбуждения - одна из ключевых систем генератора. Оборудование требует особого внимания при эксплуатации, так как его работа существенно влияет на надежность работы всей станции», - рассказал инженер Загорской ГАЭС Владимир Крымов.

Комплекс защит системы возбуждения создали на базе современного микропроцессорного оборудования. Он обладает удобным интерфейсом и легок в обслуживании.

Новое современное оборудование установят на всех гидроагрегатах станции к концу 2026 года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Электричество Работа
15 октября 2024, 19:29
Двух лебедей из парка в Серпухове отправят на зимовку в питомник
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В течение недели лебедей Степу и Стешу из парка имени Олега Степанова отправят в специализированный питомник на зимовку. Птицы пережидают зиму там уже четвертый год.

Для лебедей во временном приюте создали все необходимые условия: соорудили теплые вольеры и построили искусственный водоем. За птицами круглосуточно будут наблюдать орнитологи. Степу и Стешу обеспечат качественным питанием и медицинским уходом. Обратно в парк лебеди вернутся в мае.

Птиц можно кормить пшеничными и кукурузными зернами, специальным комбикормом, мелкими кусочками овощей, листьями шпината и салата, ячменем и перловкой. В дикой природе лебеди питаются частями водных растений, мелкими рачками, личинками насекомых, семенами и илом.

Напомним, птицы поселились в парке имени Олега Степанова в 2021 году. Среди жителей Серпухова появилась добрая традиция - провожать Степу и Стешу на зимовку.

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Серпухов Животные
15 октября 2024, 19:23
Транспортную развязку на М-1 «Беларусь» в Рузском округе построят в 2025 году
Минтранс Подмосковья
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Транспортную развязку на трассе М-1 «Беларусь» в Рузском городском округе уже построили наполовину. Рабочие уложили более 83 тысяч квадратных метров асфальтобетона.

Как рассказали в Минтрансе Московской области, в ближайшее время специалисты приступят к укладке первого слоя асфальтобетона, устройству бортового камня, а также линий искусственного электроосвещения для безопасного движения водителей в темное время суток.

По проекту на новом путепроводе появятся два пешеходных перехода - надземный и подземный.

Развязка поможет увеличить пропускную способность обеих трасс за счет разделения транспортных потоков и улучшить транспортную доступность территорий, а также повысит скорость движения автомобилей.

Завершение строительства развязки планируется в 2025 году.

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Строительство Машины Водители
15 октября 2024, 18:46
Творческий вечер для молодых людей с ОВЗ прошел в Балашихе
Пресс-служба городского округа Балашиха
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Литературный вечер и обучающий библиотечный урок прошли в центральной городской библиотеке имени Федора Тютчева в Балашихе. Организованные в рамках проекта «Читаем вместе, читаем вслух» мероприятия направлены на социальную интеграцию молодежи с ограниченными возможностями здоровья и проводятся бесплатно.

14 сентября в библиотеке прошла очередная встреча проекта. Молодые люди занимались веселой артикуляционной и речевой гимнастикой, а также читали вслух произведения различных авторов. Программа была разработана с целью поддержания интереса к чтению и выполнению домашних заданий.

«Занятия с нашими особенно любимыми ребятами проходят по-разному: мы все время в поиске новых форматов, чтобы у них не угасал интерес к чтению», - отметил организатор мероприятия.

Он добавил, что в этот раз участники сами предложили, как провести встречу, и это решение оказалось успешным.

«Наши чтецы с удовольствием читали стихотворения Тамары Рыбаковой и делились опытом выполнения домашних заданий, одним из которых было нарисовать воробьев из одноименного стихотворения», - рассказал он.

Проект также знакомит участников с творчеством местных поэтов и писателей, чьи произведения способствуют воспитанию любви к родному краю и своей стране, даря хорошее настроение и сердечную теплоту. В следующем занятии ребята планируют нарисовать тучку с дождиком и поделиться плодами своего творчества.

Такие мероприятия не только развивают навыки чтения, но и помогают создать дружескую атмосферу, способствующую социальной адаптации молодежи с ОВЗ.

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Дети Инвалиды Балашиха

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