Вечерние пробки на дорогах Подмосковья 15 октября достигли 6 баллов

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Как пояснили в ведомстве, будет непросто проехать в сторону Подмосковья. Водители стоят в пробках на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Симферопольском, Варшавском, Калужском, Минском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

В Минтрансе призвали водителей быть внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

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