Вечерние пробки на дорогах Подмосковья 14 октября достигли 6 баллов

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин посетил проблемные участки теплосети, где заслушал доклады ресурсоснабжающей организации об устранении выявленных технологических отключений. В округе в настоящее время зафиксировано три таких отключения.

Основное из них произошло в поселке Столбовая на котельной № 10, где произошел сбой в работе автоматики высокотехнологичного оборудования. С момента выявления проблемы, ремонтная бригада работает на объекте, выявлены причины неисправности и определен алгоритм их устранения. Михаил Собакин подчеркнул, что вопрос серьезный и в настоящий момент делается все возможное, чтобы жители не остались надолго без тепла.

Еще две утечки выявлены по улице Гагарина: одну из них уже ликвидировали, и сейчас начаты работы по устранению второй. В ближайшие дни жители дома 49 получат тепло в своих квартирах. Кроме того, бригада работает на улице Угловой.

«В своих социальных сетях вижу обращения жителей с указанием ряда адресов. Все они в работе. В усиленном режиме сотрудники управляющих компаний приступили к развоздушиванию домов и отдельных квартир. Мы видим, что на улице похолодало, и наша задача максимально оперативно подать людям тепло», - отметил Михаил Собакин.

Глава округа добавил, что заседание оперативного штаба ЖКХ по мониторингу устранения неполадок будет продолжаться в ежедневном режиме дважды в день до тех пор, пока все жители не получат отопление.

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