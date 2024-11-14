Вечерние пробки на дорогах Подмосковья 14 ноября достигли 6 баллов

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин приехал в поселок Любучаны, чтобы проверить дворы и общественные пространства населенного пункта. Площадку для детей возле дома № 4 отремонтируют в 2025 году.

Во время обхода руководитель муниципалитета обнаружил мусор и покрышки в палисадниках на улицах Заводской и Парковой. Он поручил сотрудникам «Чеховского благоустройства» привести территорию в порядок. Детской игровой площадке в районе дома № 4 необходим ремонт. Ее включат в перечень модернизируемых игровых комплексов на 2025 год.

Михаил Собакин также побеседовал с местными жителями и ответил на их вопросы. Горожан волновало содержание многоквартирных домов.

«Где-то требуется провести претензионную работу с Фондом капитального ремонта, где-то инициировать от администрации вхождение в программу капремонта. Работу в этом направлении возьмет на себя управляющая компания под контролем моего профильного заместителя», - сказал руководитель муниципалитета.

Также собравшихся беспокоило ненадлежащее состояние подвалов. Михаил Собакин поручил подрядчикам осмотреть адреса, где необходимо промыть канализацию, а также устранить засоры и подтопления.

Жители дома № 12 по на Заводской улице обратили внимание комиссии на отсутствие окон в подъезде после пожара. Их установят уже завтра.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».