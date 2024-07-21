Вечер в честь музея «Усадьба Мураново» прошел в библиотеке Мытищ

В городском округе Химки прошла лекция для детей, посвященная 44-летию летних Олимпийских игр 1980 года в Москве. Директор школы № 29 и муниципальный депутат Наталья Каныгина стала организатором встречи, которая состоялась в спортивном музее школы.

Ребята узнали о подготовке Москвы к приему спортсменов со всего мира, о церемонии открытия на Центральном стадионе «Лужники» и о спортивных достижениях советских атлетов.

Уникальные видеоматериалы позволили школьникам окунуться в атмосферу того времени, увидеть яркие моменты соревнований. После лекции ребята приняли участие в увлекательном квизе на олимпийскую тематику.

Мероприятие прошло в рамках патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Особое внимание уделили вкладу городского округа в проведение Олимпиады-80. В Химках был построен Международный молодежный лагерь «Олимпиец», который стал центром встреч с чемпионами и призерами, а также местом для спортивных соревнований.

Муниципальный депутат Ирина Спирина подчеркнула важность подобных мероприятий для формирования у детей чувства гордости за страну, уважения к истории и развития интереса к спорту.

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