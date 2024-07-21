21 июля 2024, 17:25

Вечер в честь музея «Усадьба Мураново» прошел в библиотеке Мытищ

пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Читайте нас в: Google Новости

В библиотеке Мытищ прошел вечер, посвященный музею-заповеднику «Усадьба Мураново». Особыми гостями встречи стали сотрудники музея Ольга Корнеева и Сергей Гущин.

Ольга Корнеева поделилась увлекательной историей создания музея, раскрыла тайны его коллекций, ведь усадьба принадлежала знаменитым представителям русской творческой интеллигенции, а сам музей гордится свыше 28 тысячами подлинных экспонатов.

Поэтическая часть встречи погрузила слушателей в мир стихов Федора Тютчева и Евгения Баратынского, блестяще исполненных Сергеем Гущиным.

Также сотрудники музея пригласили всех любителей фольклора 27 и 28 июля на мероприятие «Поле фолка в Мураново».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о летнем событийном туризме в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Музеи
21 июля 2024, 16:01
Свыше тонны отходов собрали на «Чистых играх» в Балашихе
Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской обласи
Читайте нас в: Google Новости
Горенский лес вновь стал местом для сбора отходов в рамках масштабного экологического проекта «Чистые игры». Акция прошла 1 мая в Балашихе.

В мероприятии по очистке леса участвовали сотрудники предприятий, работники коммерческих и социальных организаций, представители администрации, волонтеры и местные жители - всего 21 команда из Москвы и Подмосковья.

Команды, показавшие наилучшие результаты, получили ценные призы и подарки. В результате проведенной акции удалось собрать свыше тонны различных видов отходов.

Мероприятие включало музыкальные выступления, тематические квесты и экологические игры. Кроме того, регоператор организовал экоакцию, в ходе которой желающие узнали о правильном обращении с отходами и их утилизации в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Волонтеры Балашиха Экология
21 июля 2024, 15:35
Неделя приемов граждан по вопросам социальной поддержки прошла в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости
В городском округе Химки завершилась неделя приемов граждан по вопросам социальной поддержки. Общественная приемная «Единой России» приняла более 20 человек, чьи обращения касались различных аспектов социальной защиты.

Вопросы жителей рассмотрели депутат Государственной думы Ирина Роднина, а также депутаты Глеб Демченко, Юлия Мамай, Александр Дряннов и Владислав Мирзонов.

Глеб Демченко отметил, что личные приемы депутатов по социальным вопросам играют важную роль в обеспечении комфорта жителей. Мы работаем над улучшением жизни в городе, и эффективное взаимодействие с населением является ключевым фактором.

Инициатива главы городского округа Дмитрия Волошина о системе взаимодействия между активными жителями и муниципальными депутатами продолжает функционировать, стремясь к решению проблем в сферах ЖКХ и благоустройства согласно принципу «житель всегда прав».

Напомним, что общественная приемная «Единой России» в Химках продолжит свою работу на постоянной основе. Жители могут обратиться за консультацией или записаться на прием на улице Кирова, 19.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки «Единая Россия»
21 июля 2024, 15:04
Лекцию об Олимпиаде-80 провели для школьников в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости
В городском округе Химки прошла лекция для детей, посвященная 44-летию летних Олимпийских игр 1980 года в Москве. Директор школы № 29 и муниципальный депутат Наталья Каныгина стала организатором встречи, которая состоялась в спортивном музее школы.

Ребята узнали о подготовке Москвы к приему спортсменов со всего мира, о церемонии открытия на Центральном стадионе «Лужники» и о спортивных достижениях советских атлетов.

Уникальные видеоматериалы позволили школьникам окунуться в атмосферу того времени, увидеть яркие моменты соревнований. После лекции ребята приняли участие в увлекательном квизе на олимпийскую тематику.

Мероприятие прошло в рамках патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Особое внимание уделили вкладу городского округа в проведение Олимпиады-80. В Химках был построен Международный молодежный лагерь «Олимпиец», который стал центром встреч с чемпионами и призерами, а также местом для спортивных соревнований.

Муниципальный депутат Ирина Спирина подчеркнула важность подобных мероприятий для формирования у детей чувства гордости за страну, уважения к истории и развития интереса к спорту.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Школьники
21 июля 2024, 14:05
Жителям Химок рассказали о земляке — участнике Сталинградской битвы
Читайте нас в: Google Новости
Иван Кривошеев — химчанин, участник Битвы за Сталинград. Историю его боевого пути рассказали в клубе «Активное долголетие» в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений».

Боевой путь Иван Кривошеев начал 3 сентября 1942 года в составе 865-го артиллерийского полка. Победу встретил в Праге.

За боевые заслуги его наградили орденами Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды, медалями «За отвагу», двумя медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», а также нагрудным знаком «Освободителю Донбасса».

«Иван Никитович - настоящая гордость Химок и всей России. Несмотря на почтенный возраст, он ведет активную социальную жизнь, принимает участие в патриотических акциях, уроках мужества для детей, пишет о событиях военных лет в стихотворной форме. Его жизненный путь - это пример мужества, стойкости и безграничной любви к Родине», - прокомментировал муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Также депутат городского округа Химки Николай Томашов организовал для собравшихся спецпоказ фильма Федора Бондарчука «Сталинград».

«Сталинградская битва стала одной из самых кровопролитных в истории человечества, переломив ход Великой Отечественной войны. Мужество и героизм защитников города на Волге стали символом непоколебимой воли и любви к Родине. Проект „Химки. Успех в единстве поколений“ направлен на укрепление связи между поколениями и сохранение исторической памяти. В рамках проекта для химчан проводят различные историко-патриотические акции: лекции, круглые столы, встречи с участниками СВО и многое другое. Присоединиться может любой желающий», - сказал Николай Томашов.

Отметим, что сохранению памяти о героях Великой Отечественной войны уделяют в Химках особое внимание. В округе работает уникальный виртуальный музей «Химки 1941-1945: Все для фронта, все для Победы!». Он создан по инициативе главы городского округа Дмитрия Волошина.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки История Активное долголетие

Новости по теме