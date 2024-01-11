11 января 2024, 15:34

Вечер романса «Гори, гори, моя звезда» пройдет в Воскресенске 12 января

Дворец культуры «Юбилейный» (Воскресенск)
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Вечер романса «Гори, гори, моя звезда» пройдет в Воскресенске 12 января. Концерт состоится во Дворце культуры «Юбилейный».

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, гости услышал классические, городские и бытовые романсы в исполнении солистов клуба «Ретро 55+». Артисты также расскажут историю создания выбранного ими произведения.

Начало вечера запланировано на 18:30.

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Отдых Туризм Воскресенск
11 января 2024, 16:17
Свыше 100 подмосковных спасателей задействовали в тушении пожара на заводе в Богородском округе
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Сотрудники «Мособлпожспас» вместе помогли потушить крупный пожар в Богородском округе. Он произошел на заводе по производству термопластичных композиций.

Как рассказал начальник территориального управления № 6 Александр Квашнев, пожар произошел ночью 10 января. На заводе в поселке Обухово загорелся цех по производству полимерной продукции. Сотрудники предприятия самостоятельно покинули здание и вызвали пожарных.

«Площадь горения составила восемь тысяч квадратных метров. 11 января в 03:05 пожар был локализован, а в 04:20 специалисты ликвидировали открытое горение. Всего в тушении возгорания было задействовано 120 человек личного состава и 36 единиц техники. По предварительной информации пострадавших нет», - сказал Александр Квашнев.

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Пожары Заводы Богородский
11 января 2024, 16:08
Более тысячи школьников посетили губернаторскую рождественскую елку в Подмосковье
Unsplash
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Губернаторская рождественская елка прошла в Красногорске. Праздничное мероприятие посетили более тысячи школьников, которые отличились в учебе и принимали участие в различных конкурсах и мероприятиях.

Для гостей подготовили музыкальный спектакль «В поисках Рождества». Среди почетных гостей - митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина и министр образования региона Илья Бронштейн.

«Губернаторская рождественская елка - это добрая ежегодная традиция. Пусть эта волшебная, поучительная история станет для вас отличным началом года», - подчеркнула Каклюгина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Дети
11 января 2024, 16:07
Отопление вернется во все жилые дома Климовска к концу дня
Пресс-служба губернатора Московской области
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Подачу тепла в дома Климовска восстановят 11 января. Об этом своем Telegram-канале заявил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

По словам Евгений Хромушина, по данным на 15:00 без тепла в Климовске остаются два многоквартирных дома и 10 малоэтажных зданий микрорайона Южный. Остальные МКД уже запустили.

Если батареи остаются холодными или тепло есть не во всех комнатах, об этом нужно сообщить в Единую диспетчерскую службу по телефону 8-496-750-00-50. Вице-губернатор подчеркнул, что все заявки немедленно примут в работу.

Программу капитального ремонта домов подготовили в Климовске после масштабной коммунальной аварии на частной котельной, из-за которой жители остались без тепла. В первую очередь займутся подвалами и всеми инженерными сетями, сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Подольск ЖКХ Отопление Коммунальные аварии
11 января 2024, 15:56
Артамонов вместе с подольчанами проверил работу котельной на 50 лет ВЛКСМ
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Глава Подольска Григорий Артамонов проверил с активными жителям городского округа объекты теплоснабжения. В своем Telegram-канале он рассказал, что встретился с подольчанами у котельной ОАО ПТЭК на улице 50-летия ВЛКСМ, которая обеспечивает теплом микрорайон Центральный и большую часть Шепчинок.

«Здесь готовят к переподключению 51 жилой дом и 17 социальных учреждений от котельной ПЭМЗ. Для этого еще осенью 2023 года увеличили мощность ПТЭК, модернизировав три существующих котла и установив дополнительный резервный», - написал он.

Артамонов отметил, что на котельной установили новые насосы. В ближайшее время специалисты начнут пуско-наладочные работы, в том числе и внутридомовых систем. Глава Подольска уточнил, чтобы правильно распределить нагрузку и не допустить падения давления в многоквартирных домах, находящихся на обслуживании котельной, разделили гидравлические потоки. Для того рабочие дополнительно проложили около трех тысяч метров теплотрассы.

Артамонов пообещал, что жителям заранее сообщат о начале переподключения. Сейчас управляющие компании начали прорабатывать четкий порядок действий и готовит спецбригады, чтобы весь процесс прошел быстро и качественно.

«Прошу жителей отнестись с пониманием и терпением к этому важному, но необходимому процессу», - заключил глава.

Власти Подольска в усиленном режиме решают ситуацию с перебоями теплоснабжения в многоквартирных домах. Ранее Артамонов пообещал повысить надежность коммуникаций в 2024 году. Он рассказал о планах модернизировать несколько котельных, а также проложить новые теплотрассы.

Подольск Отопление Работа

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