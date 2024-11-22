Вечер поэзии в честь Дня матери пройдет в Лобне 23 ноября

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Мероприятие приурочено ко Дню матери, который празднуют в последнее воскресенье ноября. Организаторы назвали вечер «Слова для мамы», чтобы подчеркнуть его семейную атмосферу и привлечь внимание к основной теме события.

Собравшихся будут ждать у книжной выставки с тематической литературой. Вход свободный, участвовать могут все желающие.

Напомним, библиотека находится по адресу: улица Краснополянская, 29. Телефон для справок: 8 495 579 45 75.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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