Вечер памяти жертв фашизма пройдет в театре «Наш дом» в Химках
В память о жертвах фашизма актеры театра «Наш дом» в Химках прочтут стихи и отрывки из прозы. Патриотическое мероприятие проведут 10 сентября.
Патриотические стихи и отрывки из военное прозы прозвучат со сцены театра «Наш дом». Ведущей на мероприятии выступит актриса Елена Сачук.
«Важно помнить свою историю, чтобы не допустить повторения трагедии. Сегодня воспитание патриотизма и сохранение исторической памяти у подрастающего поколения приобретает особое значение. Мы должны помнить о подвиге наших предков, которые отдали свои жизни за свободу и независимость родины, и передавать эту память будущим поколениям», - отметила муниципальный депутат Инна Монастырская.
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