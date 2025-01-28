Вечер памяти поэта Николая Дмитриева прошел в Балашихе

Ежегодно в январе сотрудники библиотеки организуют литературные часы, беседы и громкие чтения, чтобы почтить память о поэте и познакомить горожан с его творчеством.

В этом году сотрудники библиотеки провели встречу для учащихся школы № 30, где рассказали о жизни и творческом пути Николая Дмитриева. Особое внимание уделили произведениям, связанным с темой войны.

«Война во мне оставила свой след», - писал поэт о себе, что отражалось в его стихах, наполненных глубокими размышлениями о трагедии и героизме военных лет.

На встрече ученицы 9 класса прочли одно из наиболее известных стихотворений Дмитриева - «Подольские курсанты», которое тронуло слушателей своей искренностью и силой слова.

Николай Федорович Дмитриев, советский и российский поэт, с 1979 по 2002 годы жил и работал в Балашихе. С 1994 по 1999 годы он преподавал русский язык и литературу в средней школе № 25, а также вел литературный кружок в школе № 2 городского округа. Его вклад в развитие культуры и воспитание молодежи оставил неизгладимый след в сердцах горожан.

Мероприятие стало не только данью памяти великому поэту, но и важным шагом в сохранении культурного наследия города. Библиотека семейного чтения продолжает свою миссию по популяризации творчества Николая Дмитриева среди молодежи, вдохновляя юные сердца на любовь к литературе и уважение к истории.