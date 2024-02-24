Вечер памяти героев Великой отечественной войны и СВО прошел в Дзержинском

В программе мероприятия приняли участие артисты, которые исполнили песни военных лет и композиции российской эстрады. Они затронули темы защиты родины и памяти павших героев.

«Отдаю дань уважения ветеранам ВС РФ и тем, кто свою жизнь направил на служение нашей Родине. Желаю, чтобы над нашей страной всегда было мирное небо. С праздником, с Днем защитника Отечества», - сказал временно исполняющий обязанности главы городского округа Дзержинский Андроник Пак.

Накануне в сквере Победы представители городской администрации, депутаты, волонтеры и жители Дзержинского приняли участие в памятной акции о героях Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Люди возложили цветы к Вечному огню и почтили минутой молчания память погибших защитников Родины.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша актуальных мероприятий.

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