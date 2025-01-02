Вечер памяти Эдуарда Успенского прошел в Доме культуры «Лунево» в Химках

На встречу пришли жители поселка, а также педагоги и воспитанники досугового учреждения. К ним обратилась муниципальный депутат Татьяна Кавторева.

«Произведения Эдуарда Успенского полюбились нескольким поколениям детей и взрослых. Его персонажи, такие как Чебурашка и Крокодил Гена, кот Матроскин, дядя Федор и другие, стали настоящими символами советской и российской литературы», - сказала Татьяна Кавторева.

Гости услышали отрывки из известных произведений писателя и увидели документальный фильм о его жизни.

«Подобные мероприятия играют важную роль в формировании уважения к культурным традициям у молодого поколения. Также они служат напоминанием для взрослых о важности добрых и светлых произведений в воспитании детей», - отметила лидер Движения общественной поддержки Ольга Кириллова.