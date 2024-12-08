Вечер памяти актрисы Нины Руслановой прошел в школе искусств в Химках

Муниципальный депутат Ирина Спирина также посетила памятное мероприятие. Она поблагодарила организаторов за возможность прикоснуться к культурному достоянию страны и сохранить память о выдающихся деятелях искусства.

«Образы Нины Руслановой - это женщины с сильным характером, но с глубокой душевной ранимостью - нашли отклик в сердцах людей. Благодаря своей неподдельной искренности и таланту актриса оставила глубокий след в отечественном кинематографе, став символом русской женщины, стойкой и независимой», - отметила она.

Собравшимся продемонстрировали отрывки из известных фильмов с участием народной артистки: «Тени исчезают в полдень», «Не стреляйте в белых лебедей» и «Зимняя вишня». Ведущий рассказал о ключевых этапах жизни и творчества Нины Руслановой.

«В условиях современных вызовов в зоне проведения специальной военной операции важно помнить свою историю и тех, кто ее создавал, чтобы передавать молодому поколению ценности, на которых держится наше общество», - подчеркнула муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Напомним, что в округе уже несколько месяцев реализуют патриотическую программу «Химки. Успех в единстве поколений». Проект объединяет жителей муниципалитета вокруг общих ценностей: любви к Родине, к городу и его истории. В рамках программы для горожан каждый день проводят патриотические мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, спортивные соревнования и культурные встречи.

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