Вечер классической музыки прошел в комплексе «Артишок» в Химках

Концерт «Сказочный мир Римского-Корсакова» посвящен 180-летию композитора. Провела концерт преподаватель теоретического отдела школы искусств Наталья Фирсанова. Между номерами она рассказывала зрителям о творчестве Римского-Корсакова, его учениках и современниках.

«В марте эта программа с успехом прозвучала впервые, была принята с большим интересом и, без сомнений, требовала повторения. Поэтому в июне именно она стала ярким финальным аккордом сезона. В исполнении преподавателей Центральной детской школы искусств и приглашенных солистов прозвучали произведения Римского-Корсакова, Спендиарова, Кюи, Глазунова, Глинки и Балакирева», - рассказала директор ЦДШИ, муниципальный депутат Инна Монастырская.

В Химках начался прием заявок в детские школы искусств на новый учебный год. Основной набор продлится до 15 июня, а дополнительный набор будет проводиться с 20 августа по 30 сентября. Записать ребенка в музыкальную, художественную, хоровую, хореографическую или театральную школу можно на областном и федеральном сайте госуслуг.

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