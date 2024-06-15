15 июня 2024, 14:49

Вечер классической музыки прошел в комплексе «Артишок» в Химках

Администрация Химки г.о.
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В музейно-выставочном комплексе «Артишок» в Химках состоялся заключительный в этом сезоне концерт абонемента классической музыки «Здесь все поет…». Преподаватели Центральной детской школы искусств Химок исполнили произведения Римского-Корсакова и его современников.

Концерт «Сказочный мир Римского-Корсакова» посвящен 180-летию композитора. Провела концерт преподаватель теоретического отдела школы искусств Наталья Фирсанова. Между номерами она рассказывала зрителям о творчестве Римского-Корсакова, его учениках и современниках.

«В марте эта программа с успехом прозвучала впервые, была принята с большим интересом и, без сомнений, требовала повторения. Поэтому в июне именно она стала ярким финальным аккордом сезона. В исполнении преподавателей Центральной детской школы искусств и приглашенных солистов прозвучали произведения Римского-Корсакова, Спендиарова, Кюи, Глазунова, Глинки и Балакирева», - рассказала директор ЦДШИ, муниципальный депутат Инна Монастырская.

В Химках начался прием заявок в детские школы искусств на новый учебный год. Основной набор продлится до 15 июня, а дополнительный набор будет проводиться с 20 августа по 30 сентября. Записать ребенка в музыкальную, художественную, хоровую, хореографическую или театральную школу можно на областном и федеральном сайте госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Химки Концерты
15 июня 2024, 15:01
Подмосковный самбист Степан Солдатенков стал победителем игр БРИКС
Оргкомитет Игр БРИКС
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Спортсмен из Подмосковья Степан Солдатенков выиграл золотую медаль на соревнованиях по самбо международных игр БРИКС в Казани. Действующий чемпион России выступал в составе национальной сборной.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, в финальной схватке подмосковный самбист победил спортсмена из Узбекистана в весовой категории свыше 98 килограммов Нурбека Тураева со счетом 4:1.

В ведомстве добавили, что Солдатенков представляет региональный Центр спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта, а также «СШОР по единоборствам» Московской области.

Соревнования по самбо проходили 13 и 14 июня во дворце единоборств «Ак Барс» в Казани. В турнире принимали участие 150 сильнейших атлетов из 18 стран мира.

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Награды Казань БРИКС
15 июня 2024, 14:29
Жилищные сертификаты вручили 6 переселенцам из аварийных домов в Жуковском
Телеканал «360»
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Еще шесть владельцев аварийного жилья в микрорайоне Ильинка в Жуковском получили сертификаты на приобретение квартир. В торжественной обстановке документы им вручил глава городского округа Борис Аубакиров.

Благодаря жилищному сертификату, не нужно ждать, когда построят дом для переселения - деньги на покупку жилья можно получить сразу же. Минимальный метраж составляет 33 квадратных метра. Будущие новоселы довольны и большинство из них не собираются покидать округ.

Напомним, что в этом году программа нацпроекта «Жилье и городская среда» по расселению аварийных домов в Жуковском завершена в полном объеме.

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Жуковский Квартиры
15 июня 2024, 14:28
Гребцы из Подмосковья выиграли серебро на международных играх БРИКС
Оргкомитет Игр БРИКС
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Спортсмены из Подмосковья выиграли две серебряные медали на турнире по гребному спорту международных игр БРИКС. В Казань приехали более четырех тысяч участников из 90 стран, чтобы разыграть медали в 27 видах спорта.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, ​в одиночных соревнованиях золото завоевала спортсменка сборной России Кира Ювченко, Анастасия Любич из Подмосковья заняла второе место. Третье место досталось спортсменке из Белоруссии.

​В соревнованиях двоек без рулевого высшую награду получили спортсмены сборной России Илья Иванов из Краснодарского края и Иван Кладов из Липецкой области, серебро завоевали подмосковный гребец Роман Ломачев в тандеме с представителем Калужской области Алексеем Воробьевым. Бронза досталась гребцам из Белоруссии.

Соревнования по гребле игр БРИКС прошли 14 июня в казанском «Центре гребных видов спорта».

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Спортсмены БРИКС
15 июня 2024, 14:14
Клуб «Активное долголетие» из Химок провел более 50 встреч с начала года
Администрация Химки г.о.
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В этом году в Химках организовали порядка 50 тематических встреч для участников клуба «Активное долголетие». Мероприятия проходили с участием творческих коллективов и членов Союза писателей России.

В рамках клуба проходят разнообразные занятия как в помещениях, так и на свежем воздухе. Участники занимаются спортом, играют в различные игры, посещают мастер-классы, а также занимаются скандинавской ходьбой, дыхательной гимнастикой, танцами и йогой. Для записи на занятия можно по телефону: 7 495 572-65-14.

Полный список мероприятий доступен на сайте клуба «Активное долголетие» в разделе «Активности». Для участия необходимо выбрать интересующее направление, мероприятие, дату и время.

В мае стартовал сезон речных прогулок для участников клуба, где предлагаются экскурсии по речным маршрутам и возможность прокатиться по акватории Химкинского водохранилища.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Отдых Пенсионеры Химки Активное долголетие

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