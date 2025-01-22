Вечер фортепианной музыки пройдет в Истре 25 января

На фортепианном вечере, посвященном творчеству великого композитора Фридерика Шопена, перед гостями выступит лауреат международных конкурсов Максим Гудкин. Он представитель старой русской фортепианной школы, концертмейстер, педагог и талантливый концертирующий пианист. Его репертуар включает в себя сложные произведения Людвига ван Бетховена, Александра Скрябина, Иоганна Себастьяна Баха, Фридерика Шопена и Сергея Рахманинова.

Уже в 10 лет Максим активно участвовал в различных конкурсах и фестивалях. Однако настоящая слава пришла к нему гораздо позже. В 1999 году он стал открытием Московского фестиваля юных пианистов имени Артоболевской, его исполнение произведений Шопена покорило и судей, и весь зал.

Мероприятие состоится в школе «Вдохновение» 25 января в 15:00. Вход свободный. Возрастное ограничение 6+.