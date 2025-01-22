22 января 2025, 21:16

Вечер фортепианной музыки пройдет в Истре 25 января

Медиасток.рф
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В детской школе искусств «Вдохновение» 25 января пройдет вечер, посвященный Фридерику Шопену. Вход на мероприятие свободный.

На фортепианном вечере, посвященном творчеству великого композитора Фридерика Шопена, перед гостями выступит лауреат международных конкурсов Максим Гудкин. Он представитель старой русской фортепианной школы, концертмейстер, педагог и талантливый концертирующий пианист. Его репертуар включает в себя сложные произведения Людвига ван Бетховена, Александра Скрябина, Иоганна Себастьяна Баха, Фридерика Шопена и Сергея Рахманинова.

Уже в 10 лет Максим активно участвовал в различных конкурсах и фестивалях. Однако настоящая слава пришла к нему гораздо позже. В 1999 году он стал открытием Московского фестиваля юных пианистов имени Артоболевской, его исполнение произведений Шопена покорило и судей, и весь зал.

Мероприятие состоится в школе «Вдохновение» 25 января в 15:00. Вход свободный. Возрастное ограничение 6+.

Истра Концерты Музыка
22 января 2025, 22:19
День фигурного катания отметили в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Патриотическое мероприятие в честь Дня фигурного катания организовали в физкультурно-оздоровительном комплексе «Новатор» в Химках. Участие в нем приняли спортсмены, общественные деятели и муниципальные депутаты.

Собравшиеся узнали историю фигурного катания и его развития в мировой спортивной культуре. Кроме того, жителям рассказали о достижениях известных российских чемпионов.

Молодым фигуристам также выпал шанс продемонстрировать собственные умения, поучаствовав в сдаче нормативов.

«Фигурное катание объединяет людей всех возрастов и вдохновляет молодое поколение следовать традициям российского спорта», - поделился лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.

Напомним, что в Химках особое внимание уделяют развитию массового спорта. Так, в округе регулярно проводят турниры, эстафеты и веселые старты. Также спортивные секции оснащены новейшим оборудованием.

Фигурное катание Химки
22 января 2025, 22:19
Около 2 тысяч человек посетили экскурсию по «Энергомашу» в Химках в 2024 году
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Научно-производственное объединение «Энергомаш» в Химках с экскурсией посетили почти две тысячи человек за 2024 год. Школьники, студенты и просто заинтересованные граждане ознакомились с экспозицией в демонстрационном зале предприятия.

Работники научно-производственного объединения организовали свыше ста экскурсий для жителей Химок. Они рассказали гостям об истории предприятия и его достижениях в ракетно-космической отрасли. Кроме того, участникам показали макеты легендарных двигателей и объяснили значимость разработок инженеров «Энергомаша» в мировой истории.

Напомним, что ранее сотрудники объединения организовали познавательную лекцию для воспитанников Дома юных техников «Интеграл». Начинающие инженеры узнали о такой значимой исторической личности, как академик Валентин Глушко.

Отметим, что до 90-х годов прошлого столетия научно-производственное объединение «Энергомаш» было закрыто для посещения. Увидеть экспозицию могли только сотрудники предприятия и приглашенные специалисты. Однако теперь демонстрационный зал доступен для всех желающих.

Химки Космос
22 января 2025, 21:56
Совещание по вопросам модернизации теплового хозяйства прошло в Подольске
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В городском округе Подольск продолжаются работы по реконструкции теплового хозяйства. Глава округа Григорий Артамонов высоко оценил оперативность и профессионализм местных аварийных служб, которые недавно устранили сложный прорыв трубы на улице Кирова.

Глава округа обратил внимание на необходимость благоустройства территорий после завершения работ. Из-за теплой погоды особого внимания требуют участки, где ремонт еще продолжается. Артамонов поручил подрядчикам оперативно убирать грунт с прилегающих территорий, особенно вблизи социальных объектов, что неоднократно поднималось жителями на выездных совещаниях администрации.

«Отмечу слаженную работу аварийных служб. На прошлой неделе на улице Кирова произошел порыв трубы в очень сложном месте: внутри так называемой „мертвой опоры“ - бетонной конструкции, которая удерживает трубу. Тем не менее уже к вечеру, как и обещали, тепло вернулось в квартиры подольчан. Обязательно включим данный участок в нашу госпрограмму», - подчеркнул Григорий Артамонов.

Кроме того, он предложил предусматривать временные пешеходные пути там, где ремонтные работы затрагивают общественные пространства. Это позволит минимизировать неудобства для горожан и обеспечить безопасное передвижение.

Работы по модернизации теплового хозяйства в Подольске продолжаются в рамках программы улучшения городской инфраструктуры.

Подольск Благоустройство ЖКХ Ремонтные работы
22 января 2025, 21:47
Вечерние пробки в Подмосковье составили 5 баллов 22 января
Медиасток.рф
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Загруженность дорог Московской области оценили в пять баллов вечером 22 января. Основные заторы наблюдаются на Ленинградском, Киевском, Калужском и Волоколамском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Движение также затруднено на Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Рублево-Успенском, Щелковском, Носовихинском и Каширском шоссе. В ведомстве уточнили, что местами возможен гололед. На этом фоне водителей призывают соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и избегать резких маневров.

Пробки Дороги

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