Вебинары по экспорту электронной продукции пройдут в Подмосковье в октябре
Предпринимателей Подмосковья пригласили на вебинары на тему экспортной электронной торговли. Встречи пройдут в формате видеоконференций в октябре.
По словам курирующего Минсельхозпрод заместителя председателя правительства Московской области Георгия Филимонова, на вебинарах экспортеры поделятся собственным опытом, а также помогут спланировать дальнейшие шаги по выходу на внешние рынки.
Эксперты также расскажут о специфике стран экспорта и других особенностях торговли. Чтобы принять участие, необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке.
Ранее губернатору Московской области Андрею Воробьеву доложили, что со 2 октября в Подмосковье запустили новый сервис «Начни бизнес в индустриальном парке».
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