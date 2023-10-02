Вебинары по экспорту электронной продукции пройдут в Подмосковье в октябре

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По словам курирующего Минсельхозпрод заместителя председателя правительства Московской области Георгия Филимонова, на вебинарах экспортеры поделятся собственным опытом, а также помогут спланировать дальнейшие шаги по выходу на внешние рынки.

Эксперты также расскажут о специфике стран экспорта и других особенностях торговли. Чтобы принять участие, необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке.

Ранее губернатору Московской области Андрею Воробьеву доложили, что со 2 октября в Подмосковье запустили новый сервис «Начни бизнес в индустриальном парке».

Новости региона можно обсудить в «Суперчате 360».