Вебинары по дорогам и транспорту пройдут в Подмосковье 8 мая

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Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, на вебинарах расскажут о порядке подачи заявок, требованиях к документам и частых причинах отказа.

Темами вебинаров станут согласование планируемого размещения инженерных коммуникаций в границах полос отвода дорог регионального значения , выдача разрешения на работу такси , обслуживание карт «Стрелка» и другие.

Зарегистрироваться на встречи можно по ссылке.

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