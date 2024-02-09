Вебинары о центрах опережающей подготовки пройдут для участников проекта «Производительность труда»

Всего запланировано пять вебинаров продолжительностью по полтора часа. Участникам расскажут, зачем создавать КЦОП у себя на предприятии, а также о мерах поддержки Агентства развития навыков и профессий. Предприниматели, которые успешно создали корпоративные центры опережающей подготовки, поделятся опытом и ответят на вопросы представителей подмосковного бизнеса.

Онлайн-занятия пройдут 15, 20, 27 февраля, а также 5 и 12 марта. Начало - в 10:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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