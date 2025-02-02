02 февраля 2025, 20:45

Вебинар по маркировке продуктов пройдет в Подмосковье 4 февраля

Медиасток.РФ.
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Предпринимателей Московской области приглашают на вебинар по маркировке товаров. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья совместно с представителями системы «Честный знак» проведет семинар в формате видеоконференции 4 февраля в 12:00.

Национальная система цифровой маркировки товаров «Честный знак» позволяет государству проследить путь продукции от производителя до прилавка магазина. Ее главная цель - защита потребителей от подделок.

На вебинаре эксперты расскажут о необходимых действиях по подготовке к обязательной маркировке, напомнят этапы введения требований, а также технические решения. Помимо этого, предприниматели узнают об ответственности за несоблюдение правил.

Чтобы принять участие в вебинаре, необходимо подать заявку по ссылке.

Торговля Бизнес
02 февраля 2025, 20:34
Областной турнир по смешанному боевому единоборству прошел в Серпухове
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В физкультурно-оздоровительном комплексе «Русский медведь» городского округа Серпухов состоялся чемпионат и первенство Московской области по смешанному боевому единоборству. Состязания объединили команды из 17 городов Подмосковья.

В турнире приняли участие свыше 200 спортсменов в пяти возрастных категориях. Городской округ Серпухов представила самая многочисленная команда, в которую вошли 30 бойцов из четырех клубов: Академия ММА, спортивная школа «Зубренок», Клуб прикладных единоборств и Военно-патриотический клуб имени Владимира Храброго.

Победители отборочных состязаний войдут в состав сборной Московской области по смешанному боевому единоборству. Спортсмены затем отправятся на чемпионат Центрального федерального округа. Сильнейших бойцов наградят медалями, грамотами и кубками, а лучшие команды получат денежные сертификаты от Федерации ММА Московской области.

Отметим, ММА, или Mixed Martial Arts, в переводе означает «смешанные боевые искусства» - сплав разных спортивных дисциплин. Этот вид спорта популярен как из-за зрелищности, так и из-за философии: бойцы должны развивать стойкость, постоянно самосовершенствоваться и уважать соперника.

Спортсмены Серпухов
02 февраля 2025, 19:19
Выставку русской национальной одежды открыли в Можайске
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В городском филиале музея-заповедника «Бородинское поле» в Можайске открыли выставку «Молодец в кафтане, девка в сарафане», посвященную истории русского национального костюма. Жителей округа приглашают посмотреть экспозицию до 24 марта.

Посетителям выставки представили предметы русского народного костюма, вручную изготовленные мастерами: сарафаны, рубахи, нарядные кушаки, рушники. Крестьянских девушек с детства учили шить, вышивать, прясть, ткать и вязать. В одном из уголков выставочного зала можно увидеть подлинный ручной ткацкий станок второй половины XIX века. В экспозиции представили крестьянскую одежду из центральных регионов России, включая Можайский и Верейский уезды Московской губернии.

Известные художники из Можайска Сергей Герасимов и Иван Горохов изображали в своих работах сцены деревенского быта. Их картины также находятся в числе экспонатов выставки. Тему русского национального костюма раскрыли в своих полотнах и современные художницы Зоя Кириллова и Галина Веселова.

Посетить выставку в Можайске можно до 24 марта по адресу: Комсомольская площадь, дом № 2.

Выставки История Можайск
02 февраля 2025, 17:10
Подтопление пешеходной дорожки на улице Комсомольской устранят в Дмитрове
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Про просьбе местных жителей в Дмитрове ликвидируют затопление пешеходной дорожки между 2-й Комсомольской и Инженерной улицами. Специалисты уже выполнили часть работ, сейчас проводят дополнительные мероприятия.

Работники Муниципального бюджетного учреждения «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство» вместе с сотрудниками Единой дежурно-диспетчерской и аварийно-спасательной службы Дмитровского муниципального округа провели работы по устранению подтопления пешеходной дорожки, ведущей от дома № 15а по улице 2-й Комсомольской к Инженерной улице.

Специалисты откачали воду в колодец ливневой канализации, прочистили приемные колодцы и канализационные трубы, восстановив работу водоотвода. Помимо этого, рабочие очистили водоотводные лотки от мусора и ила, привели в порядок русла сточных вод, спилили вдоль них аварийные деревья и выполнили планировку грунта.

Сейчас специалисты продолжают трудиться на объекте. Они выполнят дополнительные работы для максимальной откачки воды и окончательного решения проблемы.

Благоустройство ЖКХ Дмитров
02 февраля 2025, 16:45
Ярмарка трудоустройства пройдет в Дмитрове 6 февраля
Медиасток.рф
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В конференц-зале Дмитровской торгово-промышленной палаты 6 февраля все желающие смогут узнать об актуальных предложениях на рынке труда. На ярмарке трудоустройства 13 предприятий представят соискателям свыше 550 вакансий.

По словам заместителя главы Дмитровского муниципального округа Сергея Матреничева, мероприятие особенно полезно для старшеклассников, выпускников и студентов вузов и ссузов.

«Участники смогут задать вопросы о вакансиях и получить полезные советы по трудоустройству», - пояснил он.

Среди работодателей, которые представят соискателям вакансии, Московское речное пароходство, Дмитровский мебельный комбинат, Дымовское колбасное производство, Дмитровский завод гибкой упаковки, Дмитровский молочный завод и другие.

Специалисты Кадрового центра Подмосковья проконсультируют всех желающих, расскажут о профориентации и бесплатном обучении, а также о возможности записаться на онлайн-тренинги. Помимо этого, участников мероприятия проинформируют о том, как получить единовременную выплату на открытие собственного дела и записаться на тренинг по мягким навыкам, который проведут профессиональные коучи.

Ярмарка трудоустройства пройдет 6 февраля с 12:00 до 16:00 на Профессиональной улице, дом № 1а.

Отметим, что мероприятие организовали при поддержке администрации Дмитровского муниципального округа и Дмитровской торгово-промышленной палаты.

Работа Дмитров

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