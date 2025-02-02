Вебинар по маркировке продуктов пройдет в Подмосковье 4 февраля

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Национальная система цифровой маркировки товаров «Честный знак» позволяет государству проследить путь продукции от производителя до прилавка магазина. Ее главная цель - защита потребителей от подделок.

На вебинаре эксперты расскажут о необходимых действиях по подготовке к обязательной маркировке, напомнят этапы введения требований, а также технические решения. Помимо этого, предприниматели узнают об ответственности за несоблюдение правил.

Чтобы принять участие в вебинаре, необходимо подать заявку по ссылке.