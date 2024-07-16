16 июля 2024, 10:18

Вебинар по экспорту в страны Ближнего Востока пройдет в Подмосковье 17 июля

пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Предпринимателей Подмосковья пригласили на бесплатный вебинар «Экспорт промышленной продукции в страны MENA». Обучение состоится 17 июля, о чем сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Регион MENA, включающий страны Магриба и Ближнего Востока, - это 355 миллионов человек населения. Рынок обладает большим потенциалом для экспортеров.

На вебинаре эксперты обсудят особенности региона на примере сотрудничества с Турцией, Ираном и Саудовской Аравией. Участники узнают о сертификации товаров, логистике и оплате продукции через третьи страны, а также о ведении переговоров с клиентами из стран MENA.

Вебинар пройдет 17 июля, начало в 15:00. Необходимо оставить заявку для участия на сайте exportmo.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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Экспорт Поддержка предпринимателей в Московской области
16 июля 2024, 10:25
Администрация Коломны провела выездную встречу с жителями в Озерах
Телеканал «360»
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Традиционная встреча в формате выездной администрации прошла в городе Озеры. На нее приехали заместители главы Коломенского округа и депутаты. Жители обратились к профильным специалистам с вопросами, касающимися состояния дорог, благоустройства и освещения улиц.

Большинство вопросов жителей касалось состояния дорог, сферы благоустройства и освещения улиц.

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Это уже 14-я встреча в таком формате, прошедшая в городе Озеры. На вопросы жителей отвечают профильные заместители главы Коломенского округа, руководители управлений и отделов, а также депутаты. Выездные встречи с населением проходят по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Люди приходят, как на личный прием, глаза в глаза рассказывают о своей проблеме. И мне кажется, что именно такой формат наиболее эффективен. Заместитель главы находится здесь, на территории. Бывают моменты, когда он вместе с жителем выезжает на место и видит причину проблемы. И тогда эта проблема решается быстрее», - прокомментировала начальник территориального управления администрации Коломы Светлана Троицкая.

Коломна Благоустройство Озеры
16 июля 2024, 10:08
Новый фильм «Баба Яга спасает мир» показали в парке «Пехорка» в Балашихе
Пресс-служба администрации Балашихи
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Новую российскую киноленту «Баба Яга спасает мир» показали на свежем воздухе в парке «Пехорка». Кинопоказ собрал вместе множество зрителей, включая взрослых и детей.

Уличный сеанс организовали в рамках проекта «Креативное бюро „Регион“ и Министерства культуры и туризма Московской области „Кинопарк“ при партнерстве Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи „Движение первых“.

Отметим, что подобный кинотеатр работает еще в одном парке городского округа, в «Пестовском». Посмотреть фильм в окружении деревьев может бесплатно любой желающий. Репертуар на летний период уже известен: «Летучий корабль», «Катя-Катя», «Он Она», «Иван Семенов. Большой поход». Для любителей советской классики тоже найдутся фильмы - «Афоня», «Самая обаятельная и привлекательная», «Искренне ваш…», «Человек с бульвара капуцинов». Изучить афишу можно на сайте Мособлкино. Всего кинокартины покажут в июле в 18 городских округах, на 33 площадках.

Напомним, что впервые в Подмосковье проект «Кинопарк» стартовал в 2016 году при поддержке областного правительства и Министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Кино Балашиха
16 июля 2024, 10:00
Утренние пробки в Подмосковье составили 4 балла 16 июля
Медиасток.рф
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Загруженность дорог Московской области оценили в четыре балла утром во вторник. В Минтрансе Подмосковья сообщили, что на дорогах одновременно находятся более миллиона машин, что на 1% выше средних значений для этого времени суток.

Заторы в сторону Москвы образовались на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-9 «Балтия», а также на Варшавском, Каширском, Ленинградском, Щелковском, Ярославском шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей предупредили, что во вторник в Подмосковье сохранится жаркая погода. Перед поездкой необходимо проветривать автомобиль, парковаться в тени.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

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Пробки
16 июля 2024, 09:56
Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 18 июля
Медиасток.рф
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Ни одного возгорания в лесу не выявили в Подмосковье 15 июля. В ближайшие дни в регионе установятся третий и четвертый классы пожарной опасности.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, с 16 по 18 июля на большей части территории области спрогнозировали третий класс пожарной опасности. При этом 16 июля в Виноградовском, Звенигородском, Подольском и Ступинском лесничествах ожидают первый, в Бородинском, Луховицком, Московском учебно-опытном и Ногинском - второй, а в Егорьевском, Истринском, Орехово-Зуевском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» - четвертый класс.

В среду, 17 июля, второй класс пожарной опасности установится в Бородинском, Виноградовском, Луховицком, Ногинском, Подольском и Ступинском лесничествах, четвертый - в Дмитровском, Егорьевском, Истринском, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском, Шатурском, Талдомском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес».

В четверг, 18 июля, в Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Звенигородском, Истринском, Клинском, Наро-Фоминское и Талдомском лесничествах спрогнозировали первый класс, в Виноградовском, Ногинском и Подольском лесничествах - второй, в Егорьевском, Орехово-Зуевском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» - четвертый.

В ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до 21 градуса днем и опустится до 19 ночью. В четверг возможны кратковременные дожди.

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Лесные пожары

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