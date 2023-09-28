Вебинар об особенностях воинского учета в организациях прошел для предпринимателей Подмосковья

Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

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Согласно поправкам, штрафы за неисполнение обязанностей по воинскому учету ужесточат как для жителей, так и для предпринимателей. Видеоконференцию по этой теме посетили свыше 600 человек. Спикером стал вице-президент Московской коллегии адвокатов Sed Lex Намру Бакаев.

Слушателям рассказали о новы видах ответственности и обязательных документах воинского учета, которые нужны работодателю, а также об ответственности за недостатки и ошибки.

Презентация вебинара доступнана сайте уполномоченного, а задать волнующие вопросы можно на электронную почту ombudsmenmo@ya.ru.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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